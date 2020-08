Corona-Hilfspaket in den USA: Demokraten und Republikaner verhandeln weiter - Keine Einigung in Sicht

Anzeige

Anzeige

Washington. Die Verhandlungen über ein zweites Corona-Hilfspaket in den USA könnten womöglich scheitern. Es gebe noch einige Themen, bei denen man weit voneinander entfernt sei, sagte Finanzminister Steven Mnuchin nach Gesprächen bis in die Nacht am Donnerstag.

Er verhandelt für die US-Regierung, auf der anderen Seite steht der Kongress mit Republikanern und Demokraten. Auch die Topdemokratin im Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi, äußerte sich pessimistisch: Leider lägen die Ansichten weit auseinander.

Sollten die Verhandlungen scheitern, würden Hilfen zur Wiedereröffnung von Schulen, Direktzahlungen an US-Bürgerinnen und Bürger sowie Finanzspritzen für Städte, Gemeinden und US-Staaten in der Schwebe hängen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Demokraten halten Kompromiss für unzureichend

Die Regierung von Präsident Donald Trump hat sich zwar offener für Kompromisse gezeigt, aber aus Sicht der Demokraten reichen die veranschlagten Mittel angesichts des schweren Ausmaßes der Corona-Krise nicht aus. Viele Republikaner sind derweil erbost über die mutmaßliche Hinhaltetaktik der Demokraten, andere lehnen ein weiteres Hilfspaket komplett ab.

Der führende Demokrat im Senat, Chuck Schumer, kritisierte seine konservativen Kongresskollegen. “Wir glauben, dass der Patient eine große Operation benötigt, während die Republikaner bloß ein Pflaster aufkleben wollen.” Man werde ihnen aber nicht gestatten, das Pflaster durchzuwinken, nach Hause zu gehen “und Amerika bluten zu lassen”.