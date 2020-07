Corona-Hilfen: US-Republikaner stellen neues Konjunkturpaket vor

Börsen am Donnerstag: Dax mit moderaten Gewinnen

Die US-Börsen in New York haben am Mittwoch fester geschlossen. In Asien gaben wiederum die wichtigsten Börsen nach. Der Dax meldet derweil am Donnerstag moderate Gewinne. Für Gesprächsstoff sorgen die neuesten Quartalszahlen, unter anderem die vom Elektroautobauer Tesla und Daimler.