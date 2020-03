Corona-Hilfen: Grenzenloses Kreditprogramm für Unternehmen

Anzeige

Berlin. Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) haben Freitag ein “Sicherheitsnetz für die Wirtschaft” vorgestellt.

Finanzminister Scholz wählt eindringliche Worte: “Die Herausforderungen sind gewaltig. Wir werden alles möglich tun, um durch diese Krise zu kommen. Wir werden jedes Mittel nutzen.” Er spricht von einem Sicherheitsnetz für die Wirtschaft und für Arbeitsplätze. “Es wird nicht gekleckert, sondern geklotzt.”

Steuervorauszahlungen werden ohne Zinsen gestundet. Förderbank KfW soll Kredite für notleidende Unternehmen ausgeben. Kreditprogramme sind ohne Begrenzung.

Der Finanzminister wählt ein Bild, um die Dimension des staatlichen Programms deutlich zu machen: “Das ist jetzt die Bazooka, was wir tun. Was wir an Kleinwaffen brauchen, sehen wir später.”

Altmaier sagte, es sei die “umfassendste und wirksamste Hilfestellung und Garantie, die es in Deutschland je gegeben hat”. Es gebe eine unbegrenzte Zusage für die Liquiditätshilfe.

Davon profitierten allen Unternehmen, vom kleinen mittelständischen Unternehmen bis hin zu Großkonzernen. “An fehlendem Geld soll es nicht scheitert.”

Die Kreditlinie der KfW werde um rund 90 auf dann 550 Milliarden Euro erhöht.

Altmaier sagt, die Lage werde weiter genau beobachtet. Das jetzt vorgelegte Programm sei nur der Beginn. Scholz betont noch einmal, das Kreditvolumen sei unbegrenzt. Wenn die jetzt zur Verfügung gestelle Summe nicht ausreiche, werde man nachlegen.

