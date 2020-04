Corona-Hilfe für die Ärmsten: Maas gibt 300 Millionen Euro

Anzeige

Anzeige

Berlin. Weltweit sind Regierungen derzeit darum bemüht, die Folgen der Corona-Pandemie für ihren Staat und ihre Bevölkerung abzufedern. Hilfsorganisationen fällt es da nicht leicht, mit ihren Warnungen vor den Auswirkungen des Virus auf fernere, weniger gut ausgeleuchtete Winkel des Planeten durchzudringen.

Dabei könnte sich die Pandemie in Krisen- und Konfliktregionen zu einer beispiellosen Katastrophe auswachsen. UN-Generalsekretär Antonio Guterres spricht von „der größten internationalen Krise seit Generationen“.

+++Immer aktuell: Hier geht’s zum Corona-Liveblog+++

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

So verweist etwa das Flüchtlingshilfswerk Vereinten Nationen auf Somalia, wo 2,6 Millionen Binnengeflüchtete in überfüllten Lagern ohne ausreichend Wasserversorgung hausen. Für kaum eine andere Gruppe stelle das Virus eine so große Gefahr dar wie für Flüchtlinge. Deren Not ermögliche den gebotenen Rückzug ins Private nicht.

When it comes to coronavirus... why should you care about refugees? 🤔 pic.twitter.com/OBVeOIQRFC — UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) April 21, 2020

Das Internationale Komitee des Roten Kreuzes ruft die Verantwortlichen in Krisen- und Konfliktregionen dazu auf, Vorkehrungen für eine Vielzahl an Begräbnissen zu treffen. Die Toten müssten identifiziert und dokumentiert werden. „Wenn sich die Staaten jetzt darauf vorbereiten, ist ein würdevoller Umgang mit den Verstorbenen noch möglich“, sagte Stephen Fonseca, Chef-Forensiker des Roten Kreuzes in Afrika. „Aber wenn nicht, werden wir es wohl mit Massengräbern zu tun bekommen, die wenig Aufschluss darüber geben, wer wo verstarb.“

Die Bundesregierung möchte dramatische Appelle wie diese nicht unerwidert verklingen lassen. Das Auswärtige Amt hat nun 300 Millionen Euro für coronabedingte humanitäre Hilfe bereitgestellt. Damit reagiert die Bundesregierung auf die Hilfsaufrufe der Vereinten Nationen und der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung.

Anzeige

„Das Corona- Virus kennt keine Grenzen“, sagte Außenminister Heiko Maas am Montag. „Es trifft insbesondere die Menschen, die besonders gefährdet sind, weil sie in Kriegsgebieten oder Flüchtlingslagern leben oder in Staaten, deren Gesundheitssysteme durch die Pandemie völlig überfordert sind“, betonte der SPD-Politiker.

Deutschland folgt dem humanitären Hilfsaufruf der VN und stellt 300 Mio. € für humanitäre Hilfe zur Bekämpfung von #COVID19 bereit. Damit werden dringend notwendige Maßnahmen zur Prävention und Gesundheitsversorgung ermöglicht. https://t.co/7SOMLafZ9G — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) April 27, 2020

Anzeige

Die Vereinten Nationen sehen einen akuten Bedarf von rund 1,85 Milliarden Euro. Die internationale Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung veranschlagt weitere rund 760 Millionen Euro, um die Ausbreitung der tödlichen Lungenkrankheit Covid-19 in Krisen- und Konfliktregionen zu begrenzen.

Noch weist die Johns-Hopkins-Universität die höchsten Infektionsraten vornehmlich für wohlhabende Industrienationen aus. Die Daten legen den Schluss nahe, dass die Anbindung an den internationalen Welthandel ein wesentlicher Treiber des Infektionsgeschehens ist.

Da zahlreiche Staaten Afrikas nur geringen Anteil an weltumspannenden Handels- und Reiseströmen haben, scheint sich das Virus bei ihnen noch nicht ausgebreitet zu haben - einmal abgesehen von Südafrika und Ägypten. Allerdings sind offizielle Fallzahlen afrikanischer Staaten aufgrund ungenügender Testkapazitäten mit Vorsicht zu bewerten.

Um die gerade in Kriegsregionen eng begrenzten Ressourcen auf die Bekämpfung der Pandemie zu richten, hatte UN-Generalsekretär Guterres im März zu einem globalen Waffenstillstand aufgerufen. Doch der Appell des Portugiesen verhallte in den am stärksten umkämpften Weltgegenden. In Syrien, aber auch in Jemen und Libyen setzt sich die Gewalt unvermindert fort – trotz Corona.