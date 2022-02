Griechenland bittet nun ungeimpfte Senioren zur Kasse

Anzeige

Athen. Die Impfpflicht für alle über 60-Jährigen in Griechenland trat am 16. Januar in Kraft. In dieser Woche haben die Behörden ermittelt, wer aus der betroffenen Altersgruppe noch nicht geimpft ist. Bis Ende kommender Woche werden die Finanzbehörden die ersten Bußgeld­bescheide erlassen. Sie betreffen die zweite Januarhälfte und belaufen sich auf 50 Euro. Ab Anfang Februar werden ungeimpfte Senioren mit 100 Euro zur Kasse gebeten – Monat für Monat.

Die Überprüfung der Impfpflicht ist denkbar einfach. Denn in Griechenland gibt es ein zentrales Impfregister. Mit einem Abgleich der Steuer-ID oder Sozialversicherungsnummer können die Behörden feststellen, wer geimpft ist und wer nicht. Für über 60-Jährige gilt in Griechenland: Sie müssen sich spätestens sieben Monate nach der zweiten Impfdosis boostern lassen, sonst gelten sie als ungeimpft.

Sie haben dann keinen Zugang zur Innengastronomie, zu Kinos, Museen und Clubs. Das gilt auch für ausländische Urlauber. Deren Impfzertifikat verliert allerdings im Einklang mit den EU-Regeln erst neun Monate nach der zweiten Impfdosis seine Gültigkeit, wenn man keinen Booster nachweisen kann.

Als die Regierung die Senioren-Impfpflicht im vergangenen November ankündigte, waren noch etwa 530.000 Menschen der betroffenen Altersgruppe nicht geimpft. Bis zum Inkrafttreten der Regelung Mitte Januar ließen sich rund 220.000 impfen. Das bedeutet: Etwa 310.000 müssen jetzt mit Strafen rechnen.

Wenige Ausnahmen von Impfpflicht

Die Gelder werden von den Finanzämtern eingetrieben. Wer nicht bis zum 15. des Folgemonats zahlt, bekommt die für Steuerschulden üblichen Versäumniszuschläge aufgebrummt. Befreit von der Impfpflicht ist, wer älter als 96 Jahre ist oder medizinische Gründe geltend machen kann. Diese Anträge werden von einer Ärztekommission der staatlichen Gesundheitsbehörde geprüft.

Eine Statistik der Behörde zeigt, wie groß die Gefährdung der Senioren ist. Auf die Alters­gruppe der über 65-Jährigen entfielen in Griechenland seit Beginn der Pandemie 9,7 Prozent aller gemeldeten Corona-Infektionen. An den Sterbefällen infolge Corona hat diese Alters­gruppe aber einen Anteil von fast 83 Prozent.

In Griechenland sind inzwischen 71,3 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. Unter den Ungeimpften sind auch etwa 4700 Beschäftigte des Gesundheitswesens – obwohl in Griechen­land bereits seit September 2021 ein Impfpflicht für alle Ärztinnen und Ärzte, das Pflegepersonal und die Verwaltungsangestellten im Gesundheitsbereich gilt.

Die Ungeimpften sind zurzeit ohne Bezahlung freigestellt. Die Regelung gilt vorerst bis zum 31. März. Was dann passiert, ist offen. Gesundheitsminister Thanos Plevris hat sich bereits dafür ausgesprochen, dass Ungeimpfte dann endgültig aus dem staatlichen Gesundheitswesen ausscheiden sollten.