Regel-Wirrwarr um Weihnachtsgottesdienste: Wie Corona-Fachleute und Kirchen auf das Fest blicken

Anzeige

Anzeige

„Noch fünf Sekunden“, ruft Aufnahmeleiter Markus und hebt kurz darauf die Hand, als der Gottesdienst-Livestream beginnt. Festliche Orgelmusik erklingt und Pastorin Katja von Kiedrowski begrüßt aus der kleinen Kapelle in Lübeck die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause an ihren Bildschirmen. Senderegie, Aufnahmeleitung, Maske – fast so professionell wie bei einem Filmdreh geht es bei den Aufnahmen der „Liveline“-Gottesdienste für das Internet zu.

Eine kleine Band sorgt für musikalische Abwechslung, bunte Scheinwerfer beleuchten den Kirchenraum und die Pastorin liest die Begrüßung vom Teleprompter so souverän ab, wie Judith Rakers bei der Tagesschau. Auch an Weihnachten und Silvester seien Onlinegottesdienste geplant, erzählt Pastorin von Kiedrowski, zusätzlich zu den klassischen Gottesdiensten für Geimpfte und Genesene (2G-Regel).

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Online-Gottesdienste fast überall

Einen Gottesdienst-Livestream bietet dieses Jahr ein Großteil der Gemeinden in Deutschland zu Weihnachten an. Zugangsbeschränkungen wie 2G gibt es dagegen nur vereinzelt. „Die große Debatte in diesem Jahr ist, ob man 3G, 2G oder 2G plus für Gottesdienste vorschreibt“, beobachtet Religionssoziologin Anna Neumaier, die das Kompetenzzentrum Digitale religiöse Kommunikation leitet. Die Kirchen wollen zwar, dass der Weihnachtsgottesdienst allen Menschen offensteht.

Doch die Gemeinden stehen vor einem Dilemma, erläutert Neumaier: „Öffnet man den Gottesdienst nur für Geimpfte und Genesene (2G), würde man alle Ungeimpften ausschließen.“ Wenn man auch Ungeimpfte zuließe (3G), würde man vulnerable Gruppen ausschließen, weil diese aus Angst vor einer Ansteckung womöglich zu Hause bleiben. Viele von ihnen sind schon älter und wären dann an Weihnachten womöglich allein. Auch deshalb seien Weihnachtsgottesdienste so wichtig, gibt die Psychologin Meike Watzlawik von der Sigmund Freud Universität in Berlin zu bedenken. „Ohne den Gottesdienst fehlen vielen Menschen Sozialkontakte und eine feste Struktur an Weihnachten“. Ob 2G oder 3G – in beiden Fällen könnte die Kirche Menschen verlieren, die nur an Weihnachten einen Gottesdienst besuchen. Denn laut Religionssoziologin Neumaier bestehe das Risiko, dass sich manch ein Ausgeschlossener alternative Rituale an Heiligabend sucht, die den Weihnachtsgottesdienst ablösen.

Warum der Weihnachtsgottesdienst so wichtig ist

Dabei sei der Gottesdienstbesuch für viele Menschen ein wichtiges religiöses Ritual, so die Berliner Psychologin. „Die Besucherinnen und Besucher fühlen sich als Teil einer großen Gemeinschaft, singen zusammen und unterhalten sich vor und nach dem Gottesdienst mit Bekannten.“ Watzlawik hält den Gottesdienst-Livestream zwar für eine geeignete Möglichkeit, um zu Hause am Ritual des Weihnachtsgottesdienstes teilzunehmen. „Onlinegottesdienste können aber das soziale Miteinander und die besondere Atmosphäre eines Weihnachtsgottesdienstes nicht ersetzen“, erklärt die Psychologin.

Für die Kirchen ist die Situation wie ein Déjà-vu: Wieder Pandemie, wieder keine vollen Weihnachtsgottesdienste, wieder schlechte Planbarkeit. „Im Moment ist es so gut wie unmöglich, für die Planungen zum Weihnachtsfest Empfehlungen auszusprechen“, heißt es zum Beispiel aus dem Bistum Erfurt. Die Entwicklung der Pandemie sei ebenso wenig vorhersehbar wie Änderungen der Corona-Regeln durch die Politik. Die Kirchen betonen immer wieder, dass Gottesdienste bisher keine Infektionsherde gewesen seien, viel mehr eine „wichtige Kraftquelle und Ort des Trostes in der belastenden Corona-Pandemie“, so das Erfurter Bistum. Man wolle daher „Gottesdienste unter 3G auch in Hotspotregionen feiern“.

Dagegen betont der Hildesheimer Bistumssprecher Volker Bauerfeld, dass Gesundheitsschutz oberste Priorität habe. „Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass einzelne Gottesdienste ausfallen müssen.“ In Landkreisen Mecklenburg-Vorpommerns ist dies jüngst geschehen. Dort hat eine Pfarrei mitten im Advent ihre Gottesdienste wegen der hohen Inzidenz abgesagt. Dass dies erneut passiert, schließt auch das Bistum Hamburg nicht aus.

Von 2G-plus bis Kein-G

Anzeige

Welche Corona-Regeln im Gottesdienst gelten, ist in Deutschland nicht einheitlich geregelt. In Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Thüringen gilt die 3G-Regel. In den anderen Bundesländern hat die Politik keine Vorgaben gemacht. Hier gibt es große Unterschiede zwischen katholischen und evangelischen Gottesdiensten und auch innerhalb der Bundesländer, je nach Zugehörigkeit der Pfarrei zu einem Bistum. In den Bistümern Dresden-Meißen, Erfurt und Hamburg gilt zum Beispiel 3G und eine Maskenpflicht, im Bistum Hildesheim können Gottesdienste dagegen auch ohne 3G-Regeln gefeiert werden. Ungeimpfte dürfen dort auch ohne Test manche Gottesdienste besuchen. „So soll das Grundrecht auf Ausübung der Religion bewahrt werden“, erklärt Bistumssprecher Bauerfeld die Regelung.

„Dass in manchen Gottesdiensten nicht einmal 3G gilt, halte ich für unverantwortlich und kann ich nicht nachvollziehen.“ Harald Renz, der Immunologe und Professor an der Philipps-Universität Marburg führte eine Studie zur Infektionsgefahr in der Kirche durch

Auch in der Landeskirche Hannover können Gottesdienste ohne Impf- oder Testnachweis gefeiert werden, meist setzen die Gemeinden aber auf 2G oder 3G. In der evangelischen Kirche entscheidet jede Gemeinde selbst über die Regelungen.

Für den Immunologen Professor Harald Renz von der Philipps-Universität Marburg ist es „unverantwortlich“, dass in manchen Gottesdiensten nicht einmal 3G gilt. Er hat im Auftrag des Forschungsministeriums untersucht, ob die Teilnahme an Gottesdiensten das Risiko einer Corona-Infektion erhöht. „Eine gute Durchlüftung, viel Abstand, Maskenpflicht und mindestens 2G sind die wichtigsten Maßnahmen“, erklärt Renz mit Blick auf das bevorstehende Weihnachtsfest. Bei strengen Sicherheitsvorkehrungen gehe von Gottesdiensten auch keine nennenswerte Ansteckungsgefahr aus. Ob 2G oder 2G plus gelte, sollten die Gemeinden abhängig vom Pandemiegeschehen in einzelnen Regionen entscheiden, so seine Empfehlung.

„Vollbesetzte Kirchen wird es auch in diesem Jahr nicht geben“. Mehrere Landeskirchen und Bistümer gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND)

Doch gerade die wichtigen Lüftungsmöglichkeiten sind in vielen Kirchen ein großes Problem, beobachtet der Marburger Wissenschaftler. „Jedes Kaufhaus mit Klimaanlage hat eine bessere Durchlüftung als viele Kirchen“, so Renz. Während die Luft in der Kirche schlechter als im Kaufhaus sei, gebe es aber nur in den Kaufhäusern bundesweit eine 2G-Regel, kritisiert der Wissenschaftler.

Ungeimpfte ausschließen?

Wenn Gemeinden auf 2G setzen, also nur Geimpfte und Genesene in den Weihnachtsgottesdienst lassen, werden Ungeimpfte ausgeschlossen, warnt die Berliner Psychologin Watzlawik. „Dies kann zu Wut und Enttäuschung führen, da sich die Gruppe in dem eigenen Freiraum eingeschränkt und sanktioniert fühlt, letztendlich kann dadurch auch das Vertrauen in die Kirche leiden.“ Die Kirchen müssten kommunizieren, dass es ihnen um den Schutz der Gemeinde und nicht um Ausgrenzung geht.

Um niemanden auszuschließen, bieten Gemeinden mit ausreichenden Kapazitäten daher oft mehrere Formate an, also 2G und 3G und zusätzlich Gottesdienste im Internet. Die digitalen Angebote stehen allen offen, unabhängig vom Impfstatus. So rechtfertigen auch einige Gemeinden, dass sie Ungeimpfte dafür nicht in den Gottesdienst lassen. Hinzu kommen zahlreiche Krippenwege und Weihnachtsfeiern im Freien, Stationen der Weihnachtsgeschichte rund um die Kirche, Bollerwagenumzüge mit Tannenbaum und Krippe und Feiern im Fernsehen und Radio. Wenn Gottesdienste in Kirchen stattfinden, ist die Anzahl der Plätze deutlich reduziert und Besucherinnen und Besucher müssen vorher meist einen Sitzplatz reservieren. „Vollbesetzte Kirchen wird es auch in diesem Jahr nicht geben“, heißt es aus den Landeskirchen und Bistümern.

Wer keinen Platz mehr bekommt, kann immer noch einen Weihnachtsgottesdienst im Internet verfolgen. „Aus Sicht der Teilnehmenden kann der digitale Gottesdienst durchaus adäquat sein“, so Religionssoziologin Anna Neumaier. Dies sei von den individuellen Bedürfnissen und Ansprüchen an den Gottesdienst abhängig. Ältere Menschen, noch dazu Alleinstehende, könnten ohne einen Gottesdienst vor Ort jedoch die Sozialkontakte fehlen. Sie könnten religiöse Rituale an Weihnachten zudem viel schwieriger umzusetzen, meint auch Psychologin Watzlawik. Familien hätte es da einfacher und könnten zum Beispiel gemeinsam die Weihnachtsgeschichte lesen oder zu Hause Weihnachtslieder singen.

Wenn Spenden fehlen

Weniger Menschen in den Weihnachtsgottesdiensten hat auch eine Auswirkung auf die großen Spendensammlungen von Brot für die Welt und dem Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat. Traditionell werden in den Gottesdiensten an Weihnachten Spenden für die beiden christlichen Organisationen gesammelt. Schon 2020 machte sich der Ausfall vieler Weihnachtsgottesdienste bemerkbar: „Die Weihnachtskollekte hat sich im vergangenen Jahr von 22 Millionen Euro auf 12 Millionen Euro nahezu halbiert“, so Adveniat-Hauptgeschäftsführer Pater Martin Maier.

Dabei ist das Engagement von Adveniat und Brot für die Welt derzeit wichtiger denn je. Laut Dagmar Pruin, der Präsidentin von Brot für die Welt, habe die Corona-Pandemie die Menschen im globalen Süden hart getroffen und zu mehr Armut und Hunger geführt. Beide Hilfswerke fürchten auch in diesem Jahr mit einem deutlichen Spendenrückgang, da wegen Abstandsregeln weniger Menschen als früher die Weihnachtsgottesdienste besuchen können.

Die Pandemie und wir Unser Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise ‒ jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Über wenige Besucherinnen und Besucher kann sich die Onlinegemeinde von Pastorin Katja von Kiedrowski nicht beklagen. „Aus ganz Deutschland und sogar der Schweiz nehmen Menschen an unseren Onlinegottesdiensten teil“, berichtet sie. Die Streams haben Aufrufe in vierstelliger Höhe, Dutzende haben Gebetsanliegen während des Gottesdienstes im Chat geäußert. „Wir sind beeindruckt, dass die Sehnsucht nach Gemeinschaft auch digital erfüllt werden kann.“