Trotz vieler Lockerungen: Warum Scholz nichts vom Begriff „Freedom-Day“ wissen will

Berlin. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hält mit Blick auf die geplanten Öffnungsschritte in der Pandemie nichts von Begriffen wie „Freedom Day“. Sie wären dem Ernst der Lage nicht angemessen, sagte Scholz am Mittwoch nach der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) in Berlin. Deshalb sei dies keine Formulierung, mit denen die Parteien der Regierung „rumlaufen“.

Der Begriff „Freedom Day“ ist vor allem durch den Wegfall aller Corona-Maßnahmen in Großbritannien oder Dänemark bekannt. Dort propagierten auch Politikerinnen und Politiker den Begriff. Beide Länder mussten bereits einen sogenannten Freedom Day zurückziehen, weil durch die Omikron-Welle eine Überlastung des Gesundheitssystem drohte.