Corona-Krise: Bund-Länder-Treffen bereits am Dienstag

Berlin. Bund und Länder kommen bereits am Dienstag wieder zu einer neuen Corona-Runde zusammen. Wie Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in der Bundespressekonferenz sagte, wird der Termin um 14 Uhr am Dienstag stattfinden.

Seibert deutete an, dass es bei dem Termin um eine weitere Verschärfung des Lockdowns gehen werde. Es sei in den vergangenen Monaten immer so gewesen, dass Bund und Länder von der Entwicklung der Pandemie abhängig gemacht hätten, wann sie zusammenkommen, um über Konsequenzen und Beschlüsse zu beraten, sagte er.

“Alle sind sich bewusst, Entscheidungen stehen dann an, wenn sie anstehen, und nicht unbedingt nur zum nächsten vorvereinbarten Termin”, so Seibert. “In diesem Sinne sind Kanzleramt und die Regierungschefs der Länder übereingekommen, sich schon am kommenden Dienstag um 14 Uhr zu treffen.”

Zuvor hatte sich bereits eine Vorverlegung des Termins abgezeichnet. Das Kanzleramt hatte massiv darauf gedrängt, wegen der zunehmenden Verbreitung des mutierten Coronavirus auch in Deutschland den Kurs weiter zu verschärfen. Die für den 25. Januar geplante Ministerpräsidentenkonferenz sei viel zu spät, hieß es schon vor Tagen. Es müsse schnellstmöglich gemeinsam über die Pandemiebekämpfung beraten werden, verlautete aus der Regierungszentrale.

Auch mehrere Ministerpräsidenten hatten eine Vorverlegung des Termins als positiv gesehen.