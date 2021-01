Corona und kein Ende: Heute wird der Lockdown verlängert

Anzeige

Anzeige

Berlin. Zum ersten Mal in diesem Jahr schalten sich an diesem Dienstag die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Bundesländer mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und weiteren Regierungsvertretern zusammen, um zu beraten, wie es in der Corona-Pandemie weitergeht. Schon vor Beginn der Schalte um 11 Uhr ist klar, dass der bestehende Lockdown fortgesetzt wird.

Selbst die größten Optimisten hatten zuletzt nicht mehr daran geglaubt, dass es am 10. Januar Lockerungen der strengen Corona-Regeln geben würde. Am Montag deutete sich an, dass der Lockdown mindestens bis Ende des Monats fortgesetzt wird. Nach Informationen des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) haben Hessen und Berlin einen entsprechenden Vorschlag für die Beschlussempfehlung gemacht. Dieser sieht im Wesentlichen vor, den jetzigen Status Quo des Shutdowns fortzuschreiben.

Das sei weitgehender Konsens, erfuhr das RND aus Kreisen der Ministerpräsidenten und der Bundesregierung. Die Länder mit niedrigen Infektionszahlen sollen allerdings die Möglichkeit bekommen, in zwei Wochen noch einmal über den dann aktuellen Stand zu sprechen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Video Längere Schulschließungen in der Corona-Pandemie absehbar 1:04 min „Nicht vorstellbar“, „illusorisch“ – mit klaren Worten wenden sich Politiker gegen eine Öffnung der Schulen in der kommende Woche. © dpa

Unterhalb der Schwelle von 100 Infektionsfällen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen befinden sich laut Robert-Koch-Institut derzeit nur Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und das Saarland. Die aktuellen Zahlen gelten zudem als wenig verlässlich, da über Weihnachten und Silvester weniger Infektionen entdeckt und gemeldet worden sind.

Aus dem Vorschlag für die Beschlussempfehlung geht zudem hervor, dass für Schnelltests in Alten- und Pflegeeinrichtungen zusätzliches Personal rekrutiert werden soll. Anträge auf die versprochenen Wirtschaftshilfen sollen schnellstmöglich bearbeitet und das Geld umgehend ausgezahlt werden.

Schlechte Nachrichten für Gastronomie, Handel, Kultur und Freizeitbetriebe

Anzeige

Für Gastronomie, Unterhaltungs- und Freizeitbetriebe, Kultur- und Sportstätten sowie die meisten Geschäfte des nicht lebensnotwendigen Bedarfs sind das schlechte Aussichten: Sie bleiben weiterhin geschlossen.

Auch bei den Schulen deutet sich an, dass die Schließung weitergehen wird. Die Kultusministerkonferenz der Länder einigte sich auf eine Fortführung des im Dezember beschlossenen Distanzunterrichts, räumte aber einzelnen Ländern die Möglichkeit einer stufenweisen Wiederaufnahme des Schulbetriebs ein, sofern die Infektionslage das zulässt.

Anzeige

Der Bildungsdirektor der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), Andreas Schleicher, warnte vor einer wachsenden Bildungsungerechtigkeit durch den Corona-Lockdown. Das vergangene Jahr sei vor allem für Kinder aus sozial benachteiligten Familien ein verlorenes Jahr gewesen, sagte Schleicher im WDR. „Es ist viel an Lernmöglichkeiten verloren gegangen.“

Weniger Lernen bedeute auch schlechtere Chancen am Arbeitsmarkt, warnte der Bildungsexperte. „Die Chancenungerechtigkeiten, die es ohnehin im deutschen Bildungssystem gibt, werden durch diese Krise noch einmal deutlich verstärkt.“

FDP fordert Essensgeld für Kinder aus armen Familien

Anzeige

Sozialverbände warnten, dass für Kinder aus ärmeren Familien mit der Verlängerung des Lockdowns nicht nur die Bildungsmöglichkeiten, sondern auch das tägliche Mittagessen wegfalle. „Die Eltern können die Mehrkosten für eine ausgewogene Ernährung ihrer Kinder aus dem ohnehin schon viel zu niedrigen Regelsatz nicht aufbringen, und Erspartes haben sie nicht“, sagte der Direktor der Diakonie Sachsen, Dietrich Bauer. Die bislang vorgesehene Regelung, dass bedürftige Kinder bei den Schließungen von Kitas und Schulen das Essen nach Hause geliefert bekommen, funktioniere nicht.

Pascal Kober, sozialpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, kritisierte, dass die Bundesregierung keinen Überblick darüber habe, wie viele Kinder das Essen nach Hause geliefert bekommen würden. Er griff den zuständigen Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) scharf an. „Hubertus Heil hat keine Ahnung, ob die Kinder das Mittagessen auch bekommen haben. Offenbar hat er auch keinerlei Interesse daran, es zu wissen, sonst hätte er die Wirksamkeit seiner Maßnahmen überprüft“, sagte Kober dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Der FDP-Politiker forderte, bedürftigen Familien das Essensgeld notfalls in bar auszuzahlen. „Der Minister muss Verantwortung dafür übernehmen, dass der Betrag für das Schulessen bei Kindern in der Grundsicherung ankommt – und das möglichst unbürokratisch“, sagte er. „Benachteiligte Kinder dürfen in der Pandemie durch Schulschließungen nicht unter das Existenzminimum fallen.“

Anzeige

Zu besprechen gibt es für Merkel und die Ministerpräsidenten genug. Trotzdem soll es keine Marathonsitzung wie in der Vergangenheit geben. Die Einigkeit sei groß, heißt es. Schon am frühen Nachmittag will die Kanzlerin die Beschlüsse bei einer Pressekonferenz präsentieren.