Laschet gegen weiteren Lockdown - und mit Fünf-Punkte-Plan in der Tasche



NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) schließt auch bei einer weiter steigenden Zahl von Corona-Infektionen in Nordrhein-Westfalen einen flächendeckenden Lockdown aus. „Wir wollen, müssen und werden einen neuen Lockdown verhindern“, sagte der Kanzlerkandidat der Union am Dienstag in einer Sondersitzung des Landtages in Düsseldorf. Die Pandemie verlaufe in Wellen, und es sei dank einer „großen Gemeinschaftsleistung“ gelungen, die bislang drei Corona-Wellen zu brechen.



Nun gehe es mit Blick auf eine drohende vierte Corona-Welle darum, „nicht leichtfertig, aber entschlossen“ zu handeln. Man stehe derzeit „an einem anderen Punkt der Pandemie“, da man mehr über das Virus, die Pandemie und deren Bekämpfung wisse.