Corona-Gipfel: Länder wollen Impfpflicht in Pflegeberufen

Anzeige

Anzeige

Berlin. Die Bundesländer haben sich nach Informationen des RedaktionsNetzwerk Deutschlands (RND) gemeinsam für eine Impfpflicht in Pflegeberufen ausgesprochen. „Wir müssen besonders die vulnerablen Gruppen zusätzlich schützen“, heißt es in einem Papier der Länder, das dem RND vorliegt und das die Länder als Grundlage in die Beratungen mit dem Bund in die Ministerpräsidentenkonferenz eingebracht haben.

„Die Länder halten es für erforderlich, dass Angehörige von Heil- und Pflegeberufen und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Krankenhäusern sowie in Behinderteneinrichtungen aufgrund des engen Kontakts zu vulnerablen Personen verpflichtet werden, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen“, formulierten die Länder konkret in dem Papier. „Die Länder bitten den Bund, dies schnellstmöglich umzusetzen.“

Die Position zur 2G-Regel

Anzeige

Auch in Sachen 2G-Regel gingen die Länder mit einer geeinten Position in die Gespräche mit dem Bund. Eine flächendeckende 2G-Regel soll demnach greifen, wenn die Zahl der Krankenhauseinweisungen von Corona-Infizierten den Schwellenwert von 3 Klinikeinweisungen von Infizierten pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen überschreitet. Die Länder würden im Fall einer solchen Hospitalisierungsrate, sofern noch nicht geschehen, den Zugang zu Freizeit- und Sportveranstaltungen, zum Ausüben von Sport, zur Gastronomie, zu Beherbergung und körpernahen Dienstleistungen auf Geimpfte und Genesene beschränken.

Anzeige

Der nächste Schritt soll 2G plus sein: also die Teilnahme allein von Geimpften und Genesenen, die zusätzlich noch ein negatives Testergebnis vorlegen können. Hierbei soll nach dem Willen der Länder die Hospitalisierungsrate von 6 als Schwellenwert gelten. Dies werde vor allem an Orten erfolgen, an denen das Infektionsrisiko aufgrund der Anzahl der Personen und der schwierigen Einhaltung von Hygienemaßnahmen besonders hoch sei, insbesondere in Diskotheken, Clubs und Bars.

Wenn die Hospitalisierungsrate den Schwellenwert 9 überschreitet, wollen die Länder eine Öffnungsklausel im Infektionsschutzgesetz nutzen und besonders harte Maßnahmen verhängen. Dazu braucht es allerdings dann die Zustimmung des jeweiligen Landtags, wie die Länder in ihrer Beschlussvorlage selbst festhielten.