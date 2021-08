Corona-Gipfel im Kanzleramt: die vierte Welle als zweite Chance

Anzeige

Anzeige

Berlin. Es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Damit muss die inzwischen berühmt-berüchtigte Minister­präsidenten­konferenz, die an diesem Dienstag erneut zu einer Sondersitzung zusammenkommt, leben: Nach dem Chaos im bisherigen Corona-Management blicken die Deutschen mittlerweile skeptisch auf Krisentauglichkeit und Verantwortungsbewusstsein dieser Runde.

Zugleich stimmte bisher ja, womit viele Verantwortliche sich entschuldigten: Es ist für uns alle die erste Pandemie. Das gilt nun nicht mehr. Heute wissen wir, dass wir im vorigen Sommer zu früh von der Normalität träumten - und die Politik es deshalb verschlief, Vorkehrungen für die dritte Welle zu treffen. Wir erinnern uns, dass sich die Ministerpräsidenten nicht einmal auf einheitliche Schritte einigten, als die Zahlen die nächste Krise längst ankündigten.

Bund und Länder bekommen zweite Chance

Anzeige

Insofern bekommen sie nun doch eine zweite Chance: Sie können beweisen, aus ihrem schlechten Krisenmanagement gelernt zu haben – indem sie die erneut steigenden Zahlen ernst nehmen und sich auf schnelle, vorausschauende und einheitliche Schritte einigen. Ohne Nachtsitzungen, ohne Selbstvermarktung, ohne Ausscherer.

Video Ende der kostenlosen Corona-Tests im Herbst möglich 1:21 min Sollen Schnelltests künftig etwas kosten? Am Dienstag beraten Bund und Länder darüber – und über die gesamte Strategie für den Herbst. © dpa

Das ist viel verlangt mitten im Wahlkampf. Und es gibt entmutigende Vorzeichen: Die Bundesregierung leugnet, was das Robert Koch-Institut längst vermeldet: dass die vierte Welle schon läuft. Einzelne Wahlkämpfer fischen nach Stimmen von Impfskeptikern. Und auch CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet will keine Wähler verschrecken, wenn er erst “im Herbst” über Schritte zur Verbesserung der Impfquote nachdenken mag - “aber nicht jetzt”, wie er sagt. Nur: Wird man fürs Wegducken wirklich gewählt?

Krisenmanager sind derzeit gefragt

Anzeige

Keine Frage: Gute Krisenmanager ergreifen in “außergewöhnlichen Situationen außergewöhnliche Maßnahmen”, wie die scheidende Krisenkanzlerin Angela Merkel einst den Einsatz von Helmut Schmidt in der Sturmflut von 1962 beschrieb, der ihr sicher ein Vorbild war. Vom Krisenmanager zum herausragenden Politiker wird aber erst, wer auch vorausschauend handelt. Wer Unglücke heraufziehen sieht, Warnungen ernst nimmt, Vorsichtsmaßnahmen einleitet.

Noch besser wären jedoch Politiker, die vorausschauend handeln: die Warnungen ernst nehmen, Vorsichtsmaßnahmen einleiten. Das gilt für die Hochwassergebiete wie für die Klimakrise – und es gilt für Corona in der Delta-Variante. Wir wissen heute, dass exponentielles Wachstum frühes Handeln erfordert. Die Ministerpräsidenten dürfen sich also weder verstreiten noch vertagen. Wir brauchen nachvollziehbare Regeln, die in allen Ländern gelten.

Anzeige

Die Pandemie und wir In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise – jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Dann lassen sich womöglich sogar weitere Lockdowns vermeiden. Immerhin planen oder haben mehr als 80 Prozent der Deutschen ihre Impfung. In den Schulen werden Luftfilter eingebaut. Es gibt billige Tests und Masken. Daran können Bund und Länder ihr Alarmsystem anpassen. Sie können sich um Schutz für jene kümmern, die man nicht impfen kann, vor allem Kinder.

Kein Zerstreiten über Impfverweigerer

Zwar muss die Runde auch über Impfverweigerer sprechen. Aber vieles spricht dafür, dass sie sich über dieses Zehntel der Bevölkerung nicht derart zerstreiten muss, dass wieder Chaos und Kleinstaaterei drohen. Kurzfristiger Applaus von lautstarken Minderheiten hat auf Dauer ohnehin noch keinem genützt.

Stattdessen sollten die Ministerpräsidenten bedenken, dass die meisten Deutschen bisher diejenigen unterstützt haben, die ihre Sorgen ernst nahmen, statt sie ihnen mit leeren Versprechungen ausreden zu wollen.

Vage Angst vor coronagenervten Wählern ist es jedenfalls nicht wert, dass wir schon wieder schlecht vorbereitet in die nächste Welle reiten, obwohl man es hätte besser wissen können, nein, müssen.