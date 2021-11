Corona-Gipfel: Bund und Länder einig bei Impfpflicht für Pflegeberufe und 2G-Regeln

Anzeige

Berlin. Bund und Länder haben sich nach Informationen des RedaktionsNetzwerk Deutschlands (RND) darauf geeinigt, dass es eine Impfpflicht in Heil- und Pflegeberufen sowie bei Mitarbeitern von Krankenhäusern und Behinderteneinrichtungen geben soll. Auch auf eine flächendeckende Einführung von 2G, wenn eine bestimmte Hospitalisierungsrate überschritten wird, verständigten sich Bund und Länder bei der Ministerpräsidentenkonferenz.

Eine flächendeckende 2G-Regel soll also greifen, wenn die Zahl der Krankenhauseinweisungen von Corona-Infizierten den Schwellenwert von 3 Klinikeinweisungen von Infizierten pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen überschreitet. Die Länder würden im Fall einer solchen Hospitalisierungsrate, sofern noch nicht geschehen, den Zugang zu Freizeit- und Sportveranstaltungen, zum Ausüben von Sport, zur Gastronomie, zu Beherbergung und körpernahen Dienstleistungen auf Geimpfte und Genesene beschränken.

2G plus soll nächster Schritt sein

Der nächste Schritt soll 2G plus sein: also die Teilnahme allein von Geimpften und Genesenen, die zusätzlich noch ein negatives Testergebnis vorlegen können. Hierbei soll nach dem Willen von Bund und Ländern die Hospitalisierungsrate von 6 als Schwellenwert gelten. Dies werde vor allem an Orten erfolgen, an denen das Infektionsrisiko aufgrund der Anzahl der Personen und der schwierigen Einhaltung von Hygienemaßnahmen besonders hoch sei, insbesondere in Diskotheken, Clubs und Bars.

Wenn die Hospitalisierungsrate den Schwellenwert 9 überschreitet, wollen die Länder laut der Einigung eine Öffnungsklausel im Infektionsschutzgesetz nutzen und besonders harte Maßnahmen verhängen. Dazu braucht es allerdings dann die Zustimmung des jeweiligen Landtags, wie die Länder in ihrer Beschlussvorlage selbst festhielten.