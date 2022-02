Maske, Impfpflicht, Kontaktbeschränkung: Neuer Beschlussvorschlag für den Corona-Gipfel

Anzeige

Berlin. Am Mittwoch kommen Bund und Länder zu einem weiteren Corona-Gipfel zusammen, um über die Aufhebung verschiedener Pandemiemaßnahmen zu sprechen. Bereits am Montag gab es eine Beschlussvorlage, wonach unter anderem die 2G-plus-Regel in der Gastronomie ab dem 4. März wegfallen und durch eine 3G-Regel ersetzt werden soll. Außerdem sollen private Zusammenkünfte für Geimpfte und Genesene künftig wieder mit mehr als zehn Personen möglich sein.

Wie nun aus einem zwischen Bund und Ländern abgestimmten Beschlussvorschlag (Stand: 15.02.2022, 19.45 Uhr) hervorgeht, der dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt, soll es bei privaten Treffen gar keine Begrenzungen der Teilnehmerzahl geben, wenn alle geimpft oder genesen sind. Für Ungeimpfte sollen die aktuellen Regeln weiter gelten: Der eigene Haushalt und zwei Personen eines weiteren Haushaltes dürfen zusammenkommen. Von 3G in der Gastronomie ist auch weiterhin ab dem 4. März die Rede, ebenso von 2G-plus in Diskotheken und Clubs.

Großveranstaltungen: 25.000 Zuschauer im Stadion

Neu ist in der Beschlussvorschlag auch der Plan, dass bei Großveranstaltungen im Freien eine Auslastung von 75 Prozent zulässig sein soll (maximal 25.000 Zuschauer). In Innenräumen könnte eine Auslastung von 60 Prozent erlaubt werden (maximal 6000 Zuschauer). Auch diese Regelungen könnten ab dem 4. März in Kraft treten.

Alle weiteren tief­greifenderen Schutzmaßnahmen sollen ab dem 20. März entfallen. Beibehalten werden aber die „Maskenpflichten in den geschlossenen Räumen von Publikumseinrichtungen sowie in Bussen und Bahnen“. Neu ist auch die Aufforderung, dass die Bundesregierung eine Teststrategie über den 31. März 2022 hinaus entwickeln und die Testverordnung verlängern soll.

Impfpflicht: Kein Stichtag mehr

An der Impfpflicht im Gesundheitswesen soll laut Beschlussvorschlag festgehalten werden. Allerdings fehlt im neuen Papier nun der Hinweis auf den Stichtag 15. März 2022 für die Umsetzung der Impfpflicht. „Die Gesundheitsämter haben ein Ermessen bei der Umsetzung der Maßnahmen“, heißt es nur und die Versorgung in den betroffenen Einrichtungen müsse weiterhin flächendeckend sichergestellt werden. „Bei Bußgeldverfahren gilt das Opportunitätsprinzip“, wird betont. Ein Betretungsverbot stelle die letzte Stufe dar. Neu ist auch, dass nun Einrichtungen mit Menschen mit Behinderung ebenfalls berücksichtigt werden sollen.

Wie soll die Impfpflicht im Gesundheitswesen umgesetzt werden? Dazu heißt es in der Beschlussvorschlag nur: Die Angestellten im Gesundheits- und Pflegebereich werden „gesetzlich verpflichtet nachzuweisen, dass sie geimpft oder genesen sind (oder aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können)“.