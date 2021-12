Ministerpräsidentenkonferenz: Das steht auf der Agenda

Anzeige

Berlin. Bund und Länder treffen sich am Donnerstag um 11 Uhr zu einer vorgezogenen Ministerpräsidentenkonferenz. Den Vorsitz hat der Regierungschef von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst (CDU). Anders als beim Treffen am Dienstag sollen diesmal Beschlüsse gefasst werden, um die vierte Corona-Welle zu brechen.

Anwesend sein werden neben den MPs unter anderem auch die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), sowie ihr designierter Nachfolger Olaf Scholz (SPD). Die Grünen hielten sich am Mittwoch mit öffentlichen Äußerungen zurück, da sie auf der Ebene des Bundes genauso wie die FDP nicht an der MPK beteiligt sind. In führenden Parteikreisen wird aber betont, dass man intern auf energischere Maßnahmen wie auf die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht gedrungen habe – etwa in Richtung der Liberalen.

Seit Dienstag sind Papiere der unionsgeführten und SPD-geführten Länder im Umlauf. Es wird erwartet, dass kurz vor den Beratungen weitere Details geklärt werden.

Was will die SPD-Seite erreichen?

Die SPD-Seite drängt auf Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte. Sie sollen sich nur mit ihrem Haushalt und zwei weiteren Personen eines Haushalts treffen dürfen. Geimpfte und Genesene sowie Kinder bis einschließlich 14 Jahren sind hiervon ausgeschlossen. Zudem wollen die SPD-geführten Länder bundesweit die Marke der 30 Millionen Impfungen – Erst-, Zweit-, und Auffrischungsimpfungen – bis Weihnachten erreichen. Die Impfungen sollen nicht mehr nur vom Ärztepersonal durchgeführt werden, sondern auch von Pflegekräften, Apothekern und Zahnärzten.

Der volle Impfschutz muss laut SPD-Vorschlag nach sechs Monaten auslaufen, heißt es in dem Papier. Dann gelten zweifach Geimpfte nicht mehr als vollständig geimpft. Die 2G-Regel soll bundesweit eingeführt werden, so hätten nur Genesene und Geimpfte Zugang zu Einrichtungen und Veranstaltungen. „Wo nötig“, soll ein zusätzlicher negativer Test vorgezeigt werden (2G+). Genauer ist noch nicht aufgeführt, im welchen Bereichen des öffentlichen Lebens die Test-Verschärfung gelten soll. 2G soll auch im Einzelhandel – außer täglicher Bedarf – eingeführt werden. Bei hoher Inzidenz sollen die Clubs und Diskotheken geschlossen werden. In Schulen soll eine Maskenpflicht gelten.

Welche Forderungen hat die Unionsseite?

Die unionsgeführten Länder – sogenannte B-Seite – pochen ebenfalls auf Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte. Maximal fünf Personen aus höchstens zwei Hausständen sollen sich treffen dürfen. Geimpfte, Genesene und Kinder unter zwölf Jahren würden dabei nicht mitgezählt. Bei der Frage, ob Kinder ab 12 oder 14 Jahren mitgezählt werden und wie viele Haushalte sich treffen dürfen, gibt es also noch Klärungsbedarf.

Die Union verlangt zudem die bundesweite Schließung aller Diskotheken sowie Bars unabhängig der Inzidenz und bei Großveranstaltungen eine Maximalauslastung von einem Drittel. Auch eine berufsbezogene Impfpflicht und die Vorbereitung einer allgemeinen Impfpflicht stehen am Donnerstag zur Diskussion, erklärte NRW-Regierungschef Hendrik Wüst (CDU) am Mittwoch im Landtag.

Die Ampelfraktionen hatten die „epidemischen Lage nationaler Tragweite“ auslaufen lassen, eine Übergangsphase sowie einen eingeschränkteren Maßnahmenkatalog eingesetzt. So sind etwa Ausgangssperren und Schließungen von Hotels nicht mehr möglich. Die Länderchefs von CDU/CSU kritisieren den verkleinerten Instrumentenkasten.

Scholz machte am Dienstag in den ersten Beratungen Zugeständnisse: So soll es nach RND-Informationen eine Länderöffnungsklausel geben, wonach Ausgangssperren, Schließung von Hotels und Gaststätten in Regionen in kritischer Corona-Lage wieder erlassen werden können.