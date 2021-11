Corona-Schalte von Bund und Ländern: Beschränkungen für Ungeimpfte sind absehbar

Anzeige

Berlin. Auch Tag 674 nach dem ersten bestätigten Corona-Fall in Deutschland wurde beherrscht von Nachrichten, die sich um die Pandemie drehen. Er begann mit einer Hiobsbotschaft: Der Chef des US-Pharmakonzerns Moderna, Stephane Bancel erklärte, dass die gegenwärtigen Corona-Impfstoffe wahrscheinlich nicht so wirksam gegen die neue Omikron-Variante sein dürften wie gegen die bislang dominierende Virus-Variante Delta.

Bancel sorgte damit für Verunsicherung an den Börsen und schickt die Aktien zahlreicher Unternehmen auf Talfahrt. Am Vormittag verkündete das Bundesverfassungsgericht sein lange erwartetes Urteil zur Rechtmäßigkeit von Ausgangsbeschränkungen und Schulschließungen.

Am frühen Nachmittag schalteten sich Noch-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sowie ihr designierter Nachfolger Olaf Scholz (SPD) mit den Ministerpräsidenten der Länder zu einer Video-Schalte zusammen, um die aktuelle Lage zu beraten. Obwohl der Teilnehmerkreis identisch war, wurde das Format vom Kanzleramt nicht als Ministerpräsidentenkonferenz bezeichnet. Schließlich seien bei dem informellen Treffen keine Beschlüsse zu erwarten, hieß es im Vorfeld. Dabei blieb es am Ende der dreistündigen Verhandlungen auch.

Weil die Länder auf Entscheidungen drängten, um die 4. Welle zu brechen, soll es nun am Donnerstag eine offizielle MPK geben – und nicht erst am 9. Dezember. Bis dahin sollen die Chefs der Staatskanzleien aus den unterschiedlichen Papieren mit Vorschlägen zur Corona-Politik einen Beschlusstext erarbeiten.

Wir geben eine Übersicht über die Entwicklungen des ereignisreichen Tages:

Videoschalte

Es zeichnen sich härtere Einschnitte für Ungeimpfte ab. Scholz sprach sich in der Schalte dafür aus, 2G bundesweit bei allen Veranstaltungen, Einrichtungen und auch im Einzelhandel einzuführen. Ausgenommen sein sollen Lebensmittel-Supermärkte, Drogerien und Apotheken.

Zudem soll es bundesweit Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte geben. Nach dem Vorschlag der unionsgeführten Bundesländer („B-Seite“) sollen sich maximal fünf Personen aus höchstens zwei Hausständen treffen dürfen. Geimpfte, Genesene und Kinder unter zwölf Jahren sollen bei der Gesamtpersonenzahl nicht mitgezählt werden. Die SPD-Länder sprechen von den „Personen des eigenen Hausstandes sowie höchstens zwei Personen eines weiteren Haushaltes“. Bei diesem Vorschlag sollen Kinder bis 14 Jahre ausgenommen sein.

Nach den Vorstellungen der Unionsseite sollen zudem bundesweit alle Diskotheken und Bars geschlossen werden. Dort gebe es ein besonders hohes Risiko für Mehrfachansteckungen, argumentierten die Unions-Länder. Die SPD plädiert für Schließungen nur in Gebieten mit hohen Inzidenzen. Großveranstaltungen wollen beide Seiten deutlich einschränken - auch volle Fußballstadien seien nicht akzeptabel. In den Schulen soll nach den SPD-Vorschlägen generell wieder die Maskenpflicht gelten.

Die B-Seite forderte den Bund zudem auf, erneut die „epidemische Lage von nationaler Tragweite“ auszurufen, um wieder mehr Beschränkungen als bisher möglich erlassen zu können. Das lehnte Scholz allerdings ab. Jedoch ist ein Kompromiss in Sicht. Scholz stimmte nach RND-Informationen dem Vorschlag der Unionsländer für eine Länder-Öffnungsklausel zu, nach der Ausgangssperren oder die generelle Schließung von Hotels und Gaststätten in Gebieten mit kritischen Pandemie-Zahlen wieder erlaubt werden.

Nach dem Vorschlag der SPD-Seite sollen Geimpfte zudem künftig nur noch als „vollständig geimpft“ gelten, wenn die Zweitimpfung nicht länger als sechs Monate zurückliegt. In einer Übergangsphase bis Ende Januar/Anfang Februar soll die Gültigkeit noch länger bestehen. Um die Impfkampagne zu beschleunigen, sollen zudem auch Zahnärzte, Apotheker, Tierärzte und Pflegefachkräfte impfen dürfen.

Als Ziel gab Scholz 30 Millionen Impfungen bis Jahresende aus. Das entspricht in etwa der Zahl von Geimpften, deren erster Impfzyklus bis zum Jahresende fünf bis sechs Monate zurückliegt wird. Bisher sind etwa zehn Millionen Geimpfte geboostert. Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums stehen bis Jahresende rund 50 Millionen Impf-Dosen zur Verfügung.

Bundesverfassungsgericht

Formal ging es bei den Beschlüssen der Karlsruher Richter um die Verfassungsmäßigkeit der sogenannten Bundesnotbremse die im April in das Infektionsschutzgesetz eingefügt worden war und bis Ende Juni in Kraft blieb. Sie galt automatisch, wenn die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an mehreren Tagen den Wert von 100 überschritt. Dann wurde eine Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr verhängt.

Menschen aus einem Haushalt durften sich nur mit einer anderen Person und deren Kindern bis 14 Jahre treffen. Den Schulen war damals vorgegeben, ab dem Schwellenwert 100 auf Wechselunterricht umzustellen, ein Teil der Schüler musste also zu Hause bleiben. Ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 165 war Präsenzunterricht ganz untersagt, es gab aber eine Notbetreuung und Ausnahmen, zum Beispiel für Abschlussklassen.

Mehrere Kläger sahen ihre Grundrechte durch die Notbremse verletzt. Doch die Richter wiesen die Klagen zurück. Die Grundrechtseingriffe seien durch „überragend wichtige Gemeinwohlbelange“ gerechtfertigt gewesen, erklärte das Karlsruher Gericht am Dienstag. (Az. 1 BvR 781/21 u.a.). In einer äußersten Gefahrenlage habe der Gesetzgeber damals die rasante Verbreitung des Virus bremsen wollen, um die medizinische Versorgung bundesweit sicherzustellen.

Dies habe „auf tragfähigen tatsächlichen Erkenntnissen“ aus der Wissenschaft beruht. Experten würden auch weitgehend darin übereinstimmen, dass jede Einschränkung von Kontakten zwischen Menschen einen wesentlichen Beitrag zur Eindämmung von Virusübertragungen leiste.

Mit den Ausgangsbeschränkungen habe der Gesetzgeber indirekt abendliche Treffen in Innenräumen verhindern wollen, so die Richter. Angesichts der bestehenden wissenschaftlichen Erkenntnisse sei dies verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden gewesen. Bei den Schulschließungen sprachen die Richter von einem schwerwiegenden Eingriff in das „Recht der Kinder und Jugendlichen gegenüber dem Staat auf schulische Bildung“. Der Gesetzgeber habe aber annehmen dürfen, „dass zwischenmenschliche Kontakte an den maßgeblichen Kontaktorten umfassend heruntergefahren werden müssen“.

Mit der Entscheidung ist auch geklärt, dass der Bund formal befugt ist, Corona-Maßnahmen direkt festzuschreiben. Auch der Automatismus, wonach die Notbremse bei bestimmten Grenzwerten aktiviert und wieder deaktiviert wird, findet bei den Richtern Zustimmung. Das Urteil wird von Juristen und in der Politik als Signal gewertet, das auch künftig weitreichende Freiheitseinschränkungen möglich sind, um die Folgen der Pandemie zu begrenzen. Das sahen die Ampel-Parteien zunächst anders, weshalb sie die Pandemie-Notlage aufgehoben hatten.

Krisenstab

Die Ampel-Koalitionäre richten einen Krisenstab im Kanzleramt ein. Generalmajor Carsten Breuer soll diesen leiten. Der 56-Jährige führt das Kommando Territoriale Aufgaben der Bundeswehr. Der Krisenstab soll zeitnah starten. Die SPD-Co-Chefin Saskia Esken teilte am Montag mit, er werde am Beginn dieser Woche mit der Arbeit beginnen. Merkel hatte angeboten, ihn sofort im Kanzleramt einzurichten.

Dem Krisenstab sollen die für die Corona-Lage entscheidenden Bundesministerien angehören, aber auch Vertreter von Ländern und Kommunen. Das Gremium soll verschiedene Fragen klären, etwa zur Impfkampagne und Verteilung der Corona-Patienten auf Intensivstationen bundesweit.

Scholz hatte angekündigt, der neue Krisenstab solle unter anderem die Booster- und weiteren Corona-Impfungen in Deutschland beschleunigen. Die künftige Bundesregierung erhofft sich durch die Führung des Generals wohl eine präzisere und schnellere Bekämpfung der Pandemie und insbesondere der vierten Welle. Im Koalitionsvertrag von SPD, FDP und Grüne steht, die gesamtstaatliche Bekämpfung der Corona-Pandemie solle so besser koordiniert werden.

Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte schon vor einigen Tagen darauf hingewiesen, dass es bereits einen Krisenstab gebe. Dieser ist am Gesundheitsministerium und Innenministerium angesiedelt, nicht am Kanzleramt. Der bisherige Stab war aber vor allem eine Koordinierungsstelle der Bundesministerien und somit der Politik der Bundesregierung. Da ein Krisenstab keine politischen Entscheidungen trifft, sondern vor allem Empfehlungen abgibt, kommt es auf die Regierung an. Sie muss die Ratschläge umsetzen.

Impfpflicht

In der Videoschalte mit den Ländern hat Scholz den Vorstoß seines künftigen Justizministers Marco Buschmann (FDP) unterstützt, bei der Frage einer allgemeinen Impfplicht zunächst über den Bundestag zu gehen, und zwar durch eine Entscheidung der Abgeordneten über Gruppenanträge ohne Fraktionszwang. Scholz sprach sich für eine Umsetzung bis Ende Februar aus.

Zustimmung kam auch von den Grünen: Gesundheitsexperte Janosch Dahmen sagte dem RND: „Es ist gut und richtig, dass die Koalition in einem mehrstufigen Verfahren nach einer einrichtungsspezifischen Impfpflicht gegebenenfalls auch eine allgemeine Impfpflicht auf den Weg bringen wird, wenn nicht mit anderen Maßnahmen eine hinreichend hohe Impfquote erreicht werden kann.“

Der Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Dietmar Bartsch, lobte den Buschmann-Vorstoß ebenso. „Ich begrüße diesen Vorschlag ausdrücklich“, sagte er dem RND. „Es ist vernünftig, die Frage der Impfpflicht ins Parlament zu bringen und dort eine Debatte zu führen. Dann hört vielleicht auch diese Zuspitzung auf. Sie löst kein Problem.“

Anders sieht es bei der Unionsfraktion aus. Man habe über die Initiative noch nicht gesprochen, hieß es am Dienstag. Freilich wurde inoffiziell Skepsis geäußert. Schließlich hätten die Ampel-Parteien jetzt die Mehrheit im Bundestag und seien daher politisch verantwortlich.

Mehrere CDU-Politiker hatten sich zuletzt gegen eine allgemeine Impfpflicht gewandt, darunter Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und der derzeit wohl aussichtsreichste Kandidat für den Parteivorsitz, Friedrich Merz.