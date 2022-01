Grünen-Gesundheitsexperte Dahmen plädiert für Schließung der Gastronomie

Anzeige

Berlin. Der gesundheitspolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Janosch Dahmen, hat vor der Ministerpräsidentenkonferenz die Länder aufgefordert, flächendeckende Gastronomieschließungen in Betracht zu ziehen und eine FFP2-Maskenpflicht einzuführen. „Die Länder sollten jetzt in Erwägung ziehen, die Gastronomie, Bars, Clubs und Veranstaltungsorte zu schließen“, sagte der Politiker dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Wenn sie sich dagegen entscheiden, ist die flächendeckende Einführung von 2G plus das absolute Minimum.“

Dahmen für FFP2-Masken-Pflicht

Aufgrund des voraussichtlich schnellen Anstiegs der Infektionsfälle müsse die Höhe der Welle in einem beherrschbaren Maß gehalten werden. „Die Maskenpflicht muss noch deutlich konsequenter angewendet werden“, forderte Dahmen. „Wo Erwachsene im Innenraum zusammenkommen, ist eine konsequente FFP2-Masken-Pflicht nötig.“

Zudem müsse geklärt werden, was genau der volle Impfschutz bedeute. Der Grünen-Gesundheitsexperte ergänzte: „Dieser Status sollte vor dem Hintergrund von Omikron zukünftig nur noch für Dreifachgeimpfte und frisch Zweifachgeimpfte gelten.“

Dahmen sprach sich ebenfalls dafür aus, dass der von der Regierung geplante Pflegebonus zunächst nur Intensivpflegekräften ausgezahlt werden sollte. „Die Ampel hat für den Pflegebonus eine Milliarde im Koalitionsvertrag zugesichert“, so der Gesundheitspolitiker zum RND. „Damit der Pflegebonus also auch in einem Wert ausgezahlt werden kann, der Anerkennung ausdrückt, sollten ihn im ersten Schritt die Intensivpflegekräfte erhalten.“

Im nächsten Schritt solle darüber nachgedacht werden, einen Bonus auch für andere medizinische Berufsgruppen zu zahlen. Dahmen schlägt vor: „Medizinische Fachangestellte etwa koordinieren die Impfkampagne in den Hausarztpraxen und werden teilweise am Telefon übel angegangen. Auch für sie sollte ein Bonus in Betracht gezogen werden.“