Corona-Folgen: Italiens Ex-Regierungschef Berlusconi wieder im Krankenhaus

Mailand. Italiens früherer Ministerpräsident Silvio Berlusconi ist erneut in eine Klinik gebracht worden. Das bestätigte ein Sprecher seiner Partei Forza Italia am Dienstag. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Ansa soll der 84-Jährige in einem Krankenhaus in Mailand wegen den Folgen seiner Covid-19-Erkrankung behandelt werden. Der Chef der mitregierenden Forza Italia hatte sich im September mit dem Coronavirus angesteckt.

Berlusconi hatte die San Raffaele Klinik in Mailand erst am 30. April nach mehrwöchigem Aufenthalt verlassen. Wegen der Behandlung waren Verhandlungstermine in verschiedenen Prozessen, die gegen den Politiker laufen, immer wieder verschoben worden. Für diesen Donnerstag ist ein Termin in der toskanischen Stadt Siena angesetzt. In diesem Verfahren muss sich der Ex-Regierungschef wegen Zeugenbestechung verantworten.

Berlusconi war zwischen den Jahren 1994 und 2011 insgesamt viermal italienischer Ministerpräsident.