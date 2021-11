Corona-Fall in der Familie: Ministerpräsident Kretschmer in Quarantäne

Anzeige

Dresden. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat sich nach einem positiven Corona-Test in seiner Familie in häusliche Quarantäne begeben. Wie Regierungssprecher Ralph Schreiber am Montag mitteilte, steht das Ergebnis eines PCR-Tests bei Kretschmer noch aus. Zuerst hatte der MDR berichtet. Der Regierungschef sagte bis auf weiteres öffentliche Auftritte ab.

Er arbeite nun von zu Hause aus, hieß es. Am Nachmittag will sich Kretschmer zu einer Beratung mit Medizinern, Wissenschaftlern und Sozialministerin Petra Köpping (SPD) über die aktuelle Corona-Lage in Sachsen zuschalten lassen. Kretschmer ist doppelt geimpft mit dem Impfstoff von Astrazeneca.