Corona-Exit: Israel ernennt Corona-Beauftragten

Israels Präsident ermahnt Regierung: “Reißt euch zusammen!”

Seit der Bildung der großen Koalition in Israel knirscht es in der Partnerschaft. Nun hat der Präsident des Landes mahnende Worte an die Regierung des Landes gerichtet und sie aufgefordert, sich in der Corona-Krise auf die Sacharbeit zu konzentrieren. "Reißt euch zusammen", schreibt er auf Twitter.