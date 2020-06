Corona-Exit in Thüringen: Bodo Ramelow meldet Auflösung des Krisenstabs per Twitter

2:03 min

"Wenn man möchte, dass Kinder in die Schulen gehen, dann darf man nicht gleichzeitig alle anderen in der Fußgängerzone einer Situation aussetzen, dass möglicherweise die Polizei fragt, gehört ihr eigentlich zusammen", sagte Thüringens Ministerpräsident in einer Pressekonferenz am Dienstag. © Reuters