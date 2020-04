Anzeige

Hannover. Dänemark hat soeben zur Unterstützung der Wirtschaft ein zusätzliches 15-Milliarden-Programm auf den Weg gebracht. Im Kleingedruckten findet sich ein Clou: Firmen, die ihren Sitz in irgendeiner Steueroase unterhalten, sind von den Hilfen ausgeschlossen - sie brauchen sich gar nicht erst zu bewerben.

Die Dänen finden das gut, sie erkennen die Handschrift ihrer sozialdemokratischen Regierungschefin Mette Frederiksen wieder. Wenn der Staat der Wirtschaft schon hilft, das ist Konsens in Kopenhagen, darf er sich nicht veräppeln lassen.

Die Fachleute rücken bereits enger zusammen

Doch wie Kopenhagen tickt inzwischen längst auch Brüssel - und das wird weltweit Folgen haben. Denn beim Video-Gipfel der EU-Regierungschefs am Donnerstag werden Hilfsprogramme von historischem Format diskutiert, deren Volumen hundertfach größer sein könnten als das dänische.

Sammelt Punkte mit einer harten Line gegen Steueroasen: Mette Frederiksen, Dänemarks Ministerpräsidentin. © Quelle: imago images/Ritzau Scanpix

Europas neue Strenge beim Thema Steueroasen ist keine gute Nachricht für die Cayman Islands. Aber sie ist eins von vielen guten neuen Elementen, die die Europäer derzeit zusammenrücken und erkennen lassen, dass man die Welt nur verändern kann, wenn man zusammensteht.

Willkommen im neuen Ideenwettbewerb der EU. Wer hinter die Kulissen leuchtet, spürt inzwischen eine neue, kooperativer gewordene Stimmung, jedenfalls unter den Fachleuten. So stellte der - deutsche - Chef des Europäischen Stabilitätsmechanismus ESM, Klaus Regling, in einer italienischen Zeitung zusätzlich zu den schon verabredeten 500 Milliarden Euro an Hilfsgeldern die gleiche Summe noch einmal „für eine zweite Phase“ in Aussicht.

In einer deutschen Zeitung wiederum entfalteten am Dienstag drei Finanz-Professoren aus Portugal, Griechenland und Spanien Wege zur seriösen Finanzierung eines „Wiederaufbaus“ in Europa - ohne die verfassungsrechtlich riskanten Corona-Bonds.

Video Von der Leyen entschuldigt sich bei Italien wegen mangelnder Corona-Hilfe 1:30 min Die Präsidentin der Europäischen Kommission sagte am Donnerstag, dass Italien gleich zu Beginn der Pandemie eine helfende Hand gebraucht hätte. © Matthias Koch/Reuters

Schöne Grüße nach Budapest und Warschau

Statt über „Wiederaufbau“ sollte man über Erneuerung reden. Wenn die Europäer mit den gigantischen Hilfsprogrammen gleichzeitig ihre Zukunftstauglichkeit verbessern, können sie verblüffend viele Fliegen mit einer Klappe schlagen.

Zwei Beispiele: Autokonzerne wünschen sich Prämien für den Neuwagenkauf - was spricht dagegen, dies an einen Ausbau von E-Mobilität zu knüpfen, im Sinne des European Green Deal? Globale Digitalkonzerne scheffeln wegen der Krise mehr Geld als je zuvor - ist dies nicht die Zeit, sie steuerrechtlich auf neue Art anzufassen?

Der Staat gewinnt gerade neue Autorität. Deshalb muss er umso mehr auch auf eigene Regelkonformität achten. Die neuen Programme brauchen eine Rechtsstaatsklausel: EU-Staaten, an deren Rechtsstaatlichkeit es Zweifel gibt, müssen, schöne Grüße nach Budapest und Warschau, vom Programm ausgeschlossen werden – wie die Cayman Islands.