Corona-Erkrankung: Johnson auf Intensivstation verlegt

London. Der mit dem neuen Coronavirus infizierte britische Premierminister Boris Johnson ist auf die Intensivstation verlegt worden. Er sei bei Bewusstsein und brauche derzeit kein Beatmungsgerät, teilte Johnsons Büro am Montagabend mit. “Über den Nachmittag hat sich der Zustand des Premierministers verschlechtert und, auf Anraten seines Ärzteteams, wurde er auf die Intensivstation des Krankenhauses verlegt.”

Der Premierminister war am Sonntag ins Krankenhaus St. Thomas in London eingewiesen worden - zehn Tage nach einer Diagnose mit der Erkrankung Covid-19. Johnson beauftragte Außenminister Dominic Raab, sein Stellvertreter zu sein.

Optimistischer Tweet von Johnson

Wenige Stunden vor der Nachricht seines Büros hatte sich Johnson selbst eher optimistisch bei Twitter geäußert. "Ich bin guter Laune und in Kontakt zu meinem Team, während wir gemeinsam daran arbeiten, das Virus zu bekämpfen und jeden in Sicherheit zu bewahren", schrieb er. Auf Ratschlag seiner Ärzte lasse er Routineuntersuchungen vornehmen. Welche das genau seien, wollte sein Sprecher James Slack allerdings nicht sagen.

Last night, on the advice of my doctor, I went into hospital for some routine tests as I’m still experiencing coronavirus symptoms. I’m in good spirits and keeping in touch with my team, as we work together to fight this virus and keep everyone safe. — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 6, 2020

Der 55-Jährige war zunächst in seinem Amtssitz in der Downing Street in Quarantäne gegangen, nachdem bei ihm am 26. März eine Infektion festgestellt worden war. Weil die Symptome aber nicht aufhörten, kam er am Sonntagabend ins Krankenhaus. Schon seit Freitag wuchsen die Sorgen über seine Gesundheit. Da hatte er in einer Online-Botschaft gesagt, er fühle sich zwar besser, aber Fieber habe er immer noch.

Während Johnson am Sonntag im Krankenhaus aufgenommen wurde, hielt Königin Elizabeth II. eine Fernsehansprache an ihre Landsleute. Die 93 Jahre alte Queen rief die Öffentlichkeit zum Durchhalten auf. Bürgerinnen und Bürger sollten dem Ratschlag folgen, in ihren Wohnungen und Häusern zu bleiben.

RND/AP