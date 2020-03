Corona-Epidemie: Experten spielten bereits 2012 Epidemiefall durch

Anzeige

Berlin. Das Dokument hebt die Dringlichkeit auf eine mittlere Stufe. “Eintrittswahrscheinlichkeit: Klasse C” steht am Beginn der Risikoanalyse, in dem das Robert-Koch-Institut (RKI) zusammen mit dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) schon 2012 die Folgen einer Pandemie durchgespielt hatte.

In dem fünfstufigen Wahrscheinlichkeitsmodell der Experten bedeutet Klasse C: “Bedingt wahrscheinlich. Ein Ereignis, das statistisch in der Regel einmal in einem Zeitraum von 100 bis 1000 Jahren eintritt.”

Nun hat die Corona-Epidemie nicht 1000 Jahre auf sich warten lassen, sondern deutlich kürzer. Und die Parallelen zum Szenario der Experten sind deutlich.

Virus wird in Analyse durch Reisende aus Asien nach Europa gebracht

Die Wissenschaftler gehen in ihrer Prognose sogar von einem unbekannten Coronavirus aus, das über Atemwege oder Schmierinfektion, also etwa über die Hände, übertragen werden kann. Als Inkubationszeit von Ansteckung bis zum Ausbruch der Krankheit wurden drei bis fünf, in Einzelfällen bis zu 14 Tagen angenommen.

Die Analyse ging davon aus, dass es zunächst keine Medikamente gegen das neue Virus gibt und dass es drei Jahre dauert, bis ein Impfstoff zur Verfügung steht. Das Virus wird in dem Szenario durch Reisende aus Asien, wo sich Menschen bei Wildtieren angesteckt haben, nach Europa gebracht.

Die Analyse geht für Deutschland von drei Erkrankungswellen innerhalb von drei Jahren aus – sofern Gegenmaßnahmen wie Quarantäne, Absagen von Großveranstaltungen und Schulschließungen getroffen werden. Und sie kommt auch dann zu einer bitteren Bilanz mit insgesamt “mindestens 7,5 Millionen Toten als direkte Folge der Infektion” und einer deutlichen Überforderung des Gesundheitssystems.

Für die Gegenmaßnahmen setzen RKI und BBK über ein Jahr an: “Generell werden Maßnahmen zwischen Tag 48 und Tag 408 als effektiv beschrieben.”

Analyse: Ohne Schutzmaßnahmen Zahl der Erkrankten um ein Vielfaches höher

Die erste Welle zieht sich über das gesamte erste Jahr hin. In dieser Phase würden sich in dem Szenario 29 Millionen Menschen in Deutschland mit dem neuen Virus infizieren, in der zweiten Welle bis zum Tag 692 weitere 23 Millionen und in der dritten Welle bis zum Tag noch mal 26 Millionen – natürlich nicht jeweils alle gleichzeitig.

Ohne Schutzmaßnahmen sei die Zahl der Erkrankten um ein Vielfaches höher.

Das Gesundheitssystem sieht die Analyse dadurch unter einem enormen Druck. So seien am 300. Tag nach Start der Epidemie 1,1 Millionen Patienten zu erwarten, die in einer Intensivstation behandelt werden müssten, am 412. Tag 600.000 und am 880. Tag immer noch 400.000. Weitere zwischen zwei und vier Millionen Menschen seien in dieser Zeit eigentlich krankenhauspflichtig.

“Die enorme Anzahl Infizierter, deren Erkrankung so schwerwiegend ist, dass sie hospitalisiert sein sollten, bzw. im Krankenhaus intensivmedizinische Betreuung benötigen würden, übersteigt die vorhandenen Kapazitäten um ein Vielfaches”, heißt es in dem Papier. Das führe dazu, dass entschieden werden müsse, “wer noch in eine Klinik aufgenommen werden und dort behandelt werden kann und bei wem dies nicht mehr möglich ist”. Die Experten schreiben weiter: “Als Konsequenz werden viele der Personen, die nicht behandelt werden, versterben.”

Den Grund für die Wellenbewegung beschreiben die Experten in ihrer Prognose so: Die Neuerkrankungsrate sinke zunächst, weil die Bevölkerung Schutzmaßnahmen ergreife. Das Absinken der Infektionen wirke wie eine Entwarnung – der Selbstschutz lasse nach. Darauf nähmen die Neuerkrankungen wieder zu.

Hat die Politik diese Analyse ignoriert?

BBK-Präsident Christoph Unger hat dies im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) so beantwortet: “Jedes neu auftretende Ereignis bedingt eine regelmäßige individuelle Lagebewertung und daraus resultierende Entscheidungen. Dem ist die Bundesregierung nachgekommen, indem sie mit Bekanntwerden einer infektiologischen Lage zusammen mit Fachleuten die Entwicklung kontinuierlich bewertet und lageangepasst Maßnahmen für die Bevölkerung ergriffen hat und weiterhin ergreift mit dem Ziel, die Auswirkungen auf die Bevölkerung möglichst gering zu halten.”

Er fügte hinzu: “Ob wir gut vorbereitet waren, werden wir am Ende der Krise sehen, wenn wir wissen, wie wir durchgekommen sind.”