Rückkehr zur Normalität nicht vor 20. April - derweil dankt Angela Merkel der Bevölkerung

Anzeige

Anzeige

Ein Anruf von Angela Merkel – oder zumindest ein Audio-Podcast. Die Kanzlerin hat sich mit einer persönlichen Nachricht aus der häuslichen Quarantäne gemeldet. Und die nüchterne Regierungschefin meldet sich dabei mit einem herzlichen Ton. „Danke, von ganzem Herzen danke“, ruft Merkel den Menschen im Land zu. Die CDU-Politikerin bringt ihre Freude zum Ausdruck, dass die meisten Menschen sich an das Kontaktverbot hielten, mit dem die Verbreitung des Coronavirus verlangsamt werden soll.

In der Quarantäne befindet sich Merkel, weil sie sich von einem Arzt impfen ließ, der sich hinterher als Corona-Infizierter herausstellte. Oft wendet sich die Kanzlerin am Wochenende per Video-Podcast an die Menschen. Das tat sie diesmal nicht – sie gewährte in der Quarantäne also keinen Einblick in ihre private Wohnung. Dafür hat sie ihre persönliche Botschaft diesmal am Telefon eingesprochen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Grüße aus dem Homeoffice

Merkel ließ erkennen, dass sie eines weiß: Die derzeitigen Beschränkungen des öffentlichen Lebens fallen vielen – auch unabhängig von den damit verbundenen wirtschaftlichen Problemen – schwer. Der Mensch sei „nun mal auf Kontakt und Nähe eingestellt, und darauf freue ich mich dann auch wieder“, sagte sie. Sie appellierte aber auch an die Menschen, in der nicht ganz übersichtlichen Lage weiter durchzuhalten. „Seien Sie geduldig“, bat Merkel. Und sie räumte unumwunden sein, niemand könne heute mit gutem Gewissen sagen, wie lange diese Zeit anhalten werde.

Die Kanzlerin in Quarantäne grüßte alle, „die jetzt Wohnen und Homeoffice verbinden“. Auch wenn es für viele nicht leicht sei, die Arbeit auch noch mit der Kinderbetreuung zu verbinden, so könne man von zu Hause doch viel Arbeit schaffen, zum Beispiel mit Hilfe von Telefon- und Videokonferenzen.

Keine Lockerungen vor dem 20. April

Anzeige

Wie lang wird es mit dem Shutdown des öffentlichen Lebens noch so weitergehen? Das wüssten viele Bürger gern. Kanzleramtschef Helge Braun hat sich zu dieser Fragen jetzt erst mal mit einer klaren Ansage gemeldet. “Wir reden jetzt bis zum 20. April nicht über irgendwelche Erleichterungen”, sagte der CDU-Politiker dem Tagesspiegel. „Bis dahin bleiben alle Maßnahmen bestehen.“ Und mehr noch: Ältere Menschen müssten noch deutlich länger als Jüngere mit Kontakteinschränkungen rechnen, erläuterte Braun.

Bund und Länder haben sich deshalb auf Kontaktbeschränkungen verständigt, damit die Verbreitung des Coronavirus verlangsamt werden kann. Denn sonst würde aufgrund einer hohen Zahl von gleichzeitig Infizierten dem Gesundheitssystem der Kollaps drohen. Dass große Teile der Bevölkerung sich anstecken werden, daran zweifeln die Virologen nicht. In den meisten Fällen wird die Infektion milde verlaufen. Doch nur wenn es gelingt, die Infektionen zeitlich zu strecken, gibt es ausreichend intensivmedizinische Kapazitäten für die schweren Fälle.

Anzeige

Die Analyse des Ärztepräsidenten

Besonders gefährdet sind ältere Menschen – insbesondere, wenn sie Vorerkrankungen haben. Ärztepräsident Klaus Reinhardt sagte, es könne im Kampf gegen die Pandemie ein entscheidender Vorteil sein, dass in Deutschland viele Senioren in Alten- und Pflegeheimen untergebracht seien. „Denn in Einrichtungen ist es eigentlich gut möglich, die besonders Gefährdeten vor Covid-19 abzuschotten“, sagte er der Neuen Osnabrücker Zeitung.

In Deutschland sind bis Samstagvormittag mehr als 48 800 Infektionen mit dem neuen Coronavirus registriert worden. Das berichtete die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf eine eigene Auswertung, die die gemeldeten Zahlen der Bundesländer berücksichtige. Mittlerweile gibt es in allen 16 Bundesländern Corona-Todesfälle.