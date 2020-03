Corona: Donald Trump will noch härter bei Migranten durchgreifen

Anzeige

San Diego. US-Präsident Donald Trump erwägt, wegen des Coronavirus noch härter gegen illegale Einwanderer durchzugreifen. Es sei im Gespräch, all jene, die illegal über die Grenze aus Mexiko kämen, sofort zurückschicken und nicht erst in den USA in Gewahrsam zu nehmen, erfuhr die Nachrichtenagentur AP am Dienstag (Ortszeit) aus Regierungskreisen. Als erstes hatte darüber die “New York Times” berichtet.

Eine endgültige Entscheidung sei in der Frage noch nicht getroffen worden, sagten zwei Gewährspersonen der AP. Sie betonten aber, dass der Präsident bei Pandemien das Recht habe, solche Maßnahmen zu treffen. Sie verwiesen darauf, dass das Nachbarland Mexiko nicht genug tue, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen.

Seit Januar 2019 haben die US-Behörden bereits rund 60.000 Asylsuchende zurück nach Mexiko überstellt, wo sie auf ihre Anhörungen in US-Einwanderungsgerichten warten müssen. Die möglichen neuen Maßnahmen wären eine weitere Belastung für Mexiko.

Im Fiskaljahr 2019, das Ende September endetet, wurden mehr als 851.000 Menschen nach einem illegalen Grenzübertritt in die USA festgenommen.

RND/AP