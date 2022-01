Deutschlandweit erneut Corona-Demos - 2500 Menschen protestieren in Minden gegen „Querdenker“

Anzeige

Minden. Gegner der Corona-Politik sind am heutigen Samstag erneut in vielen deutschen Städten auf die Straße gegangen. In Schwerin demonstrierten nach Polizeiangaben 1600 Menschen. Der Veranstalter sprach hingegen von 2000 Teilnehmern, wie eine Polizeisprecherin mitteilte.

In der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt Magdeburg zogen am Samstagnachmittag mehrere Tausend Gegner der Corona-Maßnahmen durch die Innenstadt. Laut Polizeiangaben sollen es 1500 Menschen gewesen sein. Im Vorfeld wurde bundesweit zu mehreren Kundgebungen und einer „Mega-Demo“ mobilisiert worden, darunter auch von prominenten „Querdenkern“, Rechtsextremen und der AfD-Bundestagsabgeordneten Christina Baum.

Neonazis in Magdeburg

Auf einer Kundgebung auf dem Alten Markt sprach unter anderem die Ärztin Carola Javid-Kistel aus Duderstadt. Sie bezeichnete die Corona-Schutzimpfungen als „den größten Genozid der Geschichte“. Die Veranstalter beendeten die Kundgebung vorzeitig, nachdem Teilnehmer darauf drängten, durch die Stadt ziehen zu wollen. Mehrere Demonstrationszüge mit mehreren Tausend Teilnehmern bewegten sich am Nachmittag durch die Stadt. Die Polizei, darunter auch Einheiten aus Sachsen und der Bundespolizei, versuchte nur vereinzelt, die Züge aufzuhalten oder umzuleiten. Festnahmen oder Identitätsfeststellungen gab es bis zum späten Nachmittag nicht. Unter den Demonstranten waren auch organisierte Neonazis, etwa von der Neonazi-Partei „Neue Stärke“.

Ebenfalls in Magdeburg unterwegs war der Bundeswehr-Oberfeldwebel Anton O., der nach Weihnachten wegen Drohungen gegen Politiker kurzzeitig festgenommen wurde. Er war in Begleitung des „Querdenker-Offiziers“ Maximilian Eder. Eder sagte dem RND, es seien auch weitere Veteranen in Zivil in Magdeburg dabei, um „deeskalierend“ zu wirken.

Der Demonstrationszug durch die Schweriner Innenstadt sei hingegen störungsfreiverlaufen. „Eltern und Großeltern sagen !!!NEIN!!! zur Covid-19 Impfung für Kinder!“ stand auf einem Banner am Kopf des Demonstrationszuges, der von lauten Trommeln und Trompeten angefeuert wurde. Masken wurden nach Angaben von Beobachtern kaum getragen; Abstände selten eingehalten.

Zu einer Gegendemo unter dem Motto „Schwerin bleibt solidarisch - Gemeinsam mit Vernunft durch die Corona-Pandemie!“ seien nur 23 Menschen erschienen, sagte die Polizeisprecherin. Zusammenstöße mit der Teilnehmern der Demo gegen die Corona-Maßnahmen habe es nicht gegeben.

Demonstration in Hamburg und Berlin

Nach Polizeiangaben setzte sich in Hamburg ein Demonstrationszug mit rund 7000 Menschen von der Kunsthalle aus in Bewegung. Es gebe weiter Zulauf, hieß es. Zu der Demo unter dem Motto „Das Maß ist voll. Hände weg von unseren Kindern“ wurden laut Polizei rund 11 000 Teilnehmer erwartet. Der Zug sollte vom Glockengießerwall über die Lombardsbrücke zur Esplanade und von dort über Stephansplatz und den Jungfernstieg führen. Der Veranstalter forderte die Teilnehmer immer wieder über Lautsprecher auf, die Masken- und Abstandspflicht einzuhalten. Dennoch waren in der Menge viele Menschen ohne Masken zu sehen.

Die Polizei hatte strenge Kontrollen angekündigt. Ein Teilnehmer habe einen Davidstern mit der Aufschrift „ungeimpft“ an der Kleidung getragen, twitterte die Polizei. Gegen die Person sei ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der Volksverhetzung eingeleitet worden. Wegen der Demonstration kam es in der Innenstadt aufgrund von Straßensperrungen zu Verkehrsbehinderungen.

In Berlin demonstrierten Dutzende Menschen bei einem Auto- und Fahrradkorso gegen die Corona-Maßnahmen. Die Stimmung sei friedlich, sagte ein Polizeisprecher am Samstagnachmittag. Die Polizei zählte mehr als 100 Fahrzeuge, 20 Räder und insgesamt etwa 150 Teilnehmer.

Ebenfalls in Freiburg demonstrierten mehrere Tausend Menschen. Der angemeldete Protest fand unter strengen Auflagen statt. Unter anderem musste die Maskenpflicht eingehalten und der Demonstrationszug in einzelne Abschnitte eingeteilt werden. Außerdem musste der Veranstalter für eine ausreichende Anzahl an Ordnungskräften sorgen. Auch in anderen baden-württembergischen Städten gingen Gegner der Corona-Maßnahmen und der Impfpolitik am Samstag wieder auf die Straße. Es wurde im Vorfeld zudem mit unangemeldeten Aktionen gerechnet.

Am Tag vor dem Protest in Freiburg hatte die Stadt eine Allgemeinverfügung erlassen, nach der mit „sofortiger Wirkung sogenannte Montagsspaziergänge“ untersagt werden, sofern sie nicht angemeldet wurden. Mit den Aktionen bezweckten die Demonstranten, ohne die sonst üblichen Auflagen durch die Stadt zu ziehen - insbesondere ohne die Einhaltung der notwendigen infektionsschützenden Maßnahmen, teilte die Kommune mit. Dieses Verhalten gefährdete vor allem vor dem Hintergrund der Ausbreitung der Virusvariante Omikron die öffentliche Sicherheit und Ordnung.

Demonstration gegen Impf-Skeptiker in Minden

Doch es gab auch Proteste gegen die Corona-Gegner: In Minden sind am Samstag rund 2500 Menschen durch die Innenstadt gezogen und haben gegen die selbst ernannten „Querdenker“ demonstriert. „Es war alles friedlich. Etwa 2500 Personen haben teilgenommen“, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am Samstag. Die Menschen brachten ihren Unmut über Corona-Leugner, Impf-Skeptiker und Rechtsradikale zum Ausdruck.

„Ja zu Meinungsfreiheit und Miteinander – entschieden nein zu Hass, Drohungen und Gewalt“, hieß es auf einem Plakat. Eine Frau trug ein Schild mit der Aufschrift: „Nachdenken anstatt Querdenken“. Auf einem weiteren stand geschrieben: „Mit Nazis geht man nicht „spazieren““. Im Anschluss an eine Kundgebung auf dem Marktplatz bildeten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, darunter auch Kinder, eine Menschenkette.

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sagte der „Welt am Sonntag“, die Debatte der Impfgegner und Corona-Leugner habe jedes Maß und Ziel verloren. „Eine kleine Gruppe ist bereit, alle wissenschaftlichen Erkenntnisse vom Tisch zu wischen und sich freiwillig in einer Blase von Scheinwahrheiten zu begeben“, sagte er. Das sei eine neue und beängstigende Entwicklung in der deutschen Nachkriegsgeschichte.