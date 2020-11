Schwieriger Einsatz bei Corona-Demos erwartet - Hunderte schon vor Bundestag

Anzeige

Berlin. Bei den für Mittwoch angekündigten Demonstrationen in Berlin gegen die Corona-Maßnahmen erwartet die Gewerkschaft der Polizei (GdP) einen schwierigen Einsatz für die Beamten. Vergangene Demos auch in anderen Städten hätten gezeigt, wie schnell so etwas eskalieren und wie schnell die Polizei auch hilflos sein könne, sagte der Sprecher der GdP Berlin, Benjamin Jendro, am Morgen im rbb-Inforadio. Er sprach von einer „Mammutaufgabe“.

„Die Versammlungen, über die wir momentan reden, das sind andere Versammlungen, als die, mit denen die Berliner Polizei sonst zu tun hat“, so Jendro. Das große Problem sei, dass ein breites Spektrum auf die Straße gehe. „Das heißt, es sind nicht alles Rechtsextremisten, die dort mitlaufen, sondern auch Menschen, die Existenzängste haben.“ Auch Kinder und ältere Menschen seien dabei. „Also es ist jetzt nicht beispielsweise nur der Neonazi, der da vor Ihnen steht.“

Zudem sei die Polizei bei Versammlungen üblicherweise mit einzelnen Straftaten konfrontiert. Wenn sich aber Tausende nicht an Regeln hielten, sei es schwerer, sie durchzusetzen.

Im Livestream: Die Proteste gegen die Anti-Corona-Maßnahmen in Berlin

Mehrere hundert Menschen demonstrierten am Morgen bereits gegen die Corona-Einschränkungen. Schon vor Beginn der Bundestagssitzung zu weiteren Änderungen des Infektionsschutzgesetzes im Berliner Regierungsviertel versammelten sie sich nach Angaben der Polizei rund um das abgesperrte Reichstagsgebäude und den Platz der Republik davor. Die Stimmung sei bislang ruhig, sagte ein Polizeisprecher.

Polizei rechnet mit Tausenden Demonstranten

Wie viele Demonstranten erwartet werden, ist unklar. Es könnten laut Polizei mehrere tausend bis mehr als zehntausend werden. Es gelten dabei Bestimmungen wie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes und das Abstandhalten. 2000 Polizisten sind im Einsatz, darunter Unterstützung aus neun weiteren Bundesländern und von der Bundespolizei.

Mehrere angemeldete Demonstrationen direkt vor dem Reichstagsgebäude im sogenannten befriedeten Bezirk verbot das Bundesinnenministerium jedoch, weil eine Beeinträchtigung der Arbeit des Bundestags und Bundesrats zu befürchten sei. Die Polizei sperrte den Bereich daher weiträumig ab. Im Internet kursierten aber zahlreiche Aufrufe, Demonstrationen nicht anzumelden, sondern spontan nach Berlin zu fahren und am Bundestag zu protestieren. Die Polizei sprach von einer “hohen Mobilisierung”.

Kundgebung doch erlaubt

Eine zunächst untersagte Demonstration am Brandenburger Tor wurde zudem nun doch erlaubt, berichtet unser Reporter Felix Huesmann für das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) auf Twitter.

Demnach wurde auf der Marschallbrücke sowie am Brandenburger Tor am Mittwochmorgen bereits demonstriert. Auch erste Verstöße gab es schon. So griff etwa eine Polizistin konsequent durch, nachdem sich ein Mann mehreren Aufforderungen, eine Maske aufzusetzen, widersetzt hatte.

Am Mittwoch wollen Bundestag (12 Uhr) und Bundesrat (15 Uhr) über Änderungen des Infektionsschutzgesetzes abstimmen. Dabei geht es unter anderem um Passagen, die das Verfahren bei der Verordnung von Corona-Maßnahmen regeln.