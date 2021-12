Anzeige

Gegner der Corona-Politik kommen am Samstag in mehreren deutschen Städten zu Demonstrationen zusammen. Die voraussichtlich größte soll am Nachmittag in Hamburg beginnen. Rund 8000 Menschen werden erwartet. Unter dem Motto „Das Maß ist voll. Hände weg von unseren Kindern“ wollen sie durch die Innenstadt ziehen, wie die Polizei mitteilte.

Nach einer erst am Freitag in Kraft getretenen Verordnung müssen alle Masken tragen. Die linke Szene hat drei Gegenkundgebungen angemeldet, zu denen laut Polizei knapp 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet werden. Weitere Proteste sind unter anderem in Freiburg, Neumarkt/Oberpfalz und Hannover geplant.

Live-Ticker Aktualisieren Live-Ticker 500 Menschen demonstrieren in Saarlouis gegen die Einführung einer Impfpflicht Rund 500 Menschen haben am Freitagabend in Saarlouis gegen die Einführung einer Impfpflicht zur Eindämmung der Corona-Pandemie demonstriert. Sie versammelten sich nach Polizeiangaben auf dem Großen Markt der Stadt und liefen dann durch die Altstadt.



Unter den Demonstranten seien viele Familien mit Kindern gewesen, teilte die Polizei mit. Die Demonstration war nicht angemeldet. Die Polizei gab über Lautsprecher Auflagen zum Infektionsschutz bekannt. Diese seien größtenteils eingehalten worden, hieß es im Polizeibericht. (dpa)

Corona-Proteste in Thüringen erhalten am Freitagabend nur wenig Zulauf In mehreren Städten Thüringens hat es am Freitagabend wieder Proteste gegen Corona-Maßnahmen gegeben. Nach Angaben der Landeseinsatzzentrale blieb das Geschehen mit circa 290 Teilnehmern aber sehr überschaubar. Die drei größten Versammlungen waren in Rudolstadt mit etwa 100 Personen, in Königssee (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) mit 80 und in Vacha (Wartburgkreis) mit 70.



Die Polizei löste die Versammlungen auf. Es sei allerdings alles gesittet abgelaufen, sagte ein Sprecher. Insgesamt gab es fünf Strafanzeigen und 53 Platzverweise. Im Vergleich zu früheren Kundgebungen sei die Teilnahme stark zurückgegangen. Am Samstag rechnet die Polizei mit einer Demonstration in Greiz. (dpa)

Liebe Leserinnen und Leser, heute gehen in mehreren deutschen Städten Gegner der Corona-Maßnahmen auf die Straße. Bereits am Freitagabend kam es zu Demonstrationen an mehreren Orten. Auch in Österreich stehen am Wochenende Proteste an. Wir begleiten die Ereignisse im Liveblog. (af) Tickaroo Live Blog Software

Polizei verbietet Corona-Demo in Berlin

In Berlin wurde eine Demonstration von der Polizei verboten, wie ein Sprecher sagte. Begründet wurde das wie schon bei früheren Demonstrationen mit den zu erwartenden Verstößen gegen Corona-Regeln wie Maskenpflicht und Abstandhalten.

Angemeldet waren 2000 Teilnehmende. Bei früheren Verboten hatten sich trotzdem zum Teil viele Protestierende versammelt und erst zerstreut, als die Polizei eingriff.

Proteste gegen Corona-Maßnahmen in Österreich

Im thüringischen Greiz wollen Vereine, Kirchen und Institutionen als Reaktion auf die andauernden Proteste gemeinsam ein Zeichen für Zusammenhalt und Respekt setzen: Eine halbe Stunde lang sollen ab 19 Uhr Lieder wie „Stille Nacht“ von den Dächern der Innenstadt klingen – „da wir aufgrund der aktuellen Situation mit Corona nicht selbst auf die Straßen gehen wollen“, wie eine Sprecherin sagte. Am vergangenen Samstagabend waren dort bei Corona-Protesten 14 Polizisten verletzt worden.

Auch in Österreich stehen am Wochenende erneut Proteste gegen die Corona-Maßnahmen an. In Wien will am Samstag die impfkritische Partei MFG eine Kundgebung abhalten, wie der Österreichische Rundfunk (ORF) berichtete.