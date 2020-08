Anzeige

Anzeige

Gleich mehrere sogenannte Corona-Demonstrationen in Berlin gegen Maßnahmen der Regierung dürfen am Wochenende nicht stattfinden. Maßgeblich wurde dieser Schritt damit begründet, dass es bei dem zu erwartenden Kreis der Teilnehmenden zu Verstößen gegen die geltende Infektionsschutzverordnung kommen werde - so die Versammlungsbehörde. Darüber hinaus seien besondere Auflagen wie das Tragen einer Mund-Nasen-Maske bei den angemeldeten Demonstrationen nicht ausreichend.

So hätten die Versammlungen von Anfang August gezeigt, “dass die Teilnehmenden sich bewusst über bestehende Hygieneregeln und entsprechende Auflagen hinweggesetzt haben”.

Innensenator: Keine Entscheidung gegen die Versammlungsfreiheit

Der Berliner Senat hatte am Mittwoch über die Verbote mit.

Anzeige

Berlins Innensenator Andreas Geisel begrüßte die Entscheidung: “Das ist keine Entscheidung gegen die Versammlungsfreiheit, sondern eine Entscheidung für den Infektionsschutz. Wir sind noch mitten in der Pandemie mit steigenden Infektionszahlen. Das kann man nicht leugnen. Wir müssen deshalb zwischen dem Grundrecht der Versammlungsfreiheit und dem der Unversehrtheit des Lebens abwägen. Wir haben uns für das Leben entschieden.”

Anzeige

Veranstalter wollen klagen

Für Veranstalter Michael Ballweg von “Querdenken-711” kam das Verbot durch die Berliner Innenbehörde überraschend. Sein juristischer Vertreter Ralf Ludwig sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): “Wir hatten am Dienstag noch ein Kooperationsgespräch mit der Polizei über die Kundgebung, das in sehr freundlicher Atmosphäre verlief. Von einem drohenden Verbot war nicht die Rede.”

Ludwig kündigte an, gegen die Entscheidung des Innensenators vor dem Verwaltungsgericht zu klagen.

In den sozialen Medien wird derweil massiv dazu aufgerufen, trotz des Verbots zur Demonstration nach Berlin zu fahren. Der Verschwörungskoch Attila Hildmann schreibt seinen 72.000 Followern: “ECHTE PATRIOTEN SIND AM 29.8.2020 IN BERLIN”.

Der auf den Philippen lebenden Rechtsextreme Oliver Janich teilt seinen 137.000 Abonnenten per Sprachnachricht mit: “Die Veranstalter können das natürlich nicht sagen, aber es bleibt dabei. Kommt nach Berlin!”