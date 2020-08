Corona-Demo live in Berlin: Entwicklungen am Samstag im Ticker und Livestream

Auch aus anderen Städten reisen Demonstranten nach Berlin - am Morgen ist beispielsweise am Hauptbahnhof in Hannover beim Warten auf den Zug auf dem Gleis schon zu erkennen, wer wohl das Reiseziel „Querdenken-Demo hat: Ein Mann trägt ein T-Shirt mit dem Aufdruck „Masken befreit - Attest dabei“, bei einem anderen prangt „Virenschleuder“ auf der Brust.



Sollen sich die Demonstranten auf der Demonstration an die Abstandsregeln halten, ist es im Zug nach Berlin gar nicht möglich: Jeder Platz besetzt, einige Fahrgäste sitzen und stehen in den engen Gängen. Maskenpflicht gilt hier, Abstandsregelungen können gar nicht eingehalten werden.