Corona-Debatte bei “Markus Lanz”: Jetzt müssen wir auf Ostern hoffen

Anzeige

Anzeige

Berlin. Angesichts hoher Infektionszahlen und neuer Debatten über weitere Verschärfungen der Corona-Regeln scheint sie fast verloren: Die Hoffnung auf ein normales Weihnachten.

Berlin will über die Feiertage die Zahl der Personen, die sich treffen dürfen, bei fünf belassen, andere Bundesländer haben schon den Zeitraum verkürzt und die Kritik an den Lockerungen zu Weihnachten mehrt sich. Spätestens nach den Feiertagen, so deutet es sich an, steuert Deutschland auf einen härteren Lockdown zu - und wer das Märchen von der Rettung von Weihnachten trotzdem noch glaubt, der darf nach dem ZDF-Talk bei “Markus Lanz” am Dienstagabend doch leise Zweifel bekommen.

Mit seinen Gästen Daniel Günther (CDU), Ministerpräsident von Schleswig Holstein, der Journalistin und Leiterin des Hauptstadtstudios des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), Eva Quadbeck, und Virologe Jonas Schmidt-Chanasit vom Hamburger Bernhard-Nocht-Institut diskutiert Markus Lanz angesichts immer noch hoher Infektionszahlen über eine nächste Verschärfung der Corona-Regeln und die zeitliche Perspektive der Maßnahmen, die nach Meinung der geladenen Experten doch eher bis ins Frühjahr reichen werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Plötzliche Steigerung der Inzidenzzahl in Regen nur schwer erklärbar

Eine, der die Lockerungen zu Weihnachten wirklich nicht zu gefallen scheinen, ist Rita Röhrl. “Wer auf die Idee gekommen ist, das Fest der Liebe zum Fest des Virus‘ zu machen, ist mir bis heute nicht erklärbar”, sagt die Landrätin von Regen. In dem bayrischen Landkreis herrscht der bundesweit höchste Inzidenzwert. Die plötzliche Steigerung von einer einstelligen Inzidenz auf derzeit 577 lasse sich nur schwer erklären. 40 Prozent des Infektionsgeschehens bleibe diffus, so Röhrl.

Anzeige

“Das Virus ist, glaube ich, nicht logisch”, sagt sie. Dem begegnet man im Landkreis nun mit scharfen Regeln: Die Schulen etwa wurden auf Distanzunterricht umgestellt und Ausgangsbeschränkungen erlassen. Wer jetzt ohne triftigen Grund draußen unterwegs ist, kann mit einem Bußgeld von 500 Euro rechnen. “Ich bin da nicht zimperlich”, sagt Rita Röhrl.

Lockerungen erst im Frühjahr?

Anzeige

Doch trotz der strengen Regeln macht sie Hoffnung: “Wir werden das schon hinter uns bringen.” Mit Lockerungen jedoch rechnet sie erst im Frühjahr. Ähnlich sieht das auch Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther: “Ich bin mir auch sehr sicher, dass wir bis Ostern mit Einschränkungen rechnen müssen.”

Schleswig-Holstein ist zwar mittlerweile auch Risikogebiet, aber trotzdem immer noch der Klassenprimus in Sachen Infektionszahlen. Das erklärt der Ministerpräsident zum einem mit der norddeutschen Gelassenheit und zum anderen damit, dass in Schleswig-Holstein bereits früh härtere Maßnahmen, wie etwa die Maskenpflicht für die die Jüngsten in der Schule, eingeführt wurden.

Video Erneuter Lockdown: Sachsen schließt Schulen, Kitas und Geschäfte 1:22 min Sachsen will am kommenden Montag als erstes Bundesland einen strengen Lockdown starten. © Reuters

Ein Problem sieht Journalistin Eva Quadbeck jedoch bei der Kontinuität der Regeln. Nach der Einigung auf bestimmte Maßnahmen zwischen Bund und Ländern, gebe es einen Zick-Zack-Kurs einiger Bundesländer, etwa bei der Ausrufung des Katastrophenfalls in Bayern.

Kritik: Stufenplan fehlt

Was Quadbeck dabei besonders fehlt: Ein Stufenplan, der ab einer bestimmten Inzidenzzahl eine bestimmte Maßnahme vorsieht. Den befürwortet auch der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit. Letztlich müsse man verhindern, dass es zu einem solchen Anstieg komme. Da brauche es klare und einfache Regeln, die der Bevölkerung auch erklärt werden. Jetzt gelte es erst einmal von den hohen Infektionszahlen herunterzukommen: “Es geht hier nicht darum in einer Pandemie Weihnachten zu retten.”

Anzeige

ZUM THEMA Gefährlicher Schlingerkurs in der Pandemie

Schärfen statt Verschärfen müsse das Motto sein. Denn die Zeit, um zu reagieren sei kurz. Ob die Schülerinnen und Schüler letztlich mit Maske unterrichtet würden, dieses Risiko einzugehen, sei seiner Ansicht nach eine politische Entscheidung. “Ob ein Grundschüler eine Maske trägt oder nicht, entscheidet die Pandemie nicht”, sagt er - aber die Party im Club sehr wohl.

Am Ende bleibt ja auch noch der Impfstoff. Da mahnt der Virologe zur Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Es heißt also weiter abwarten und hoffen - vielleicht auf Ostern.