Keine Welle, sondern eine Wand: Drosten warnt vor verheerender Omikron-Entwicklung

Anzeige

Anzeige

Berlin. Der Virologe Christian Drosten hat wegen vieler ungeimpfter und weniger von einer Covid-19-Erkrankung genesener Menschen über 60 Jahren vor einer verheerenden Omikron-Welle in Deutschland gewarnt. „Omikron ist ein optimales Postpandemievirus“, schrieb er auf Twitter. „Deutschland ist wegen der Impflücke noch nicht bereit für die endemische Situation.“ Diese beschreibt das fortwährend gehäufte Auftreten der Krankheit.

Seinen Tweet bezog er auf eine Grafik, die Datenjournalist Christian Endt zuvor gepostet hatte. Endt fürchtet, dass die Omikron-Variante des Coronavirus schon um die Weihnachtstage herum das Infektionsgeschehen in Deutschland dominieren könnte. „Dann würden die Fallzahlen bald sehr schnell ansteigen. Da kommt keine Welle, sondern eine Wand“, schrieb er ebenfalls auf Twitter.

Anzeige

In seiner ausführlichen Erklärung hieß es: „Angesichts der dünnen Datenlage in Deutschland ist unser Chart einigermaßen spekulativ. Wir wissen nicht genau, wie viel Omikron heute in Deutschland ist, wann es dominant wird und wie steil die Kurve dann steigt. Aber wenn wir auf Gewissheit warten, kommen wir zu spät.“

Die Pandemie und wir Unser Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise ‒ jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Und weiter: „Es spricht nichts dafür, dass sich Omikron hier völlig anders verhält als in Südafrika, England und Dänemark. Wir müssen uns daher auf eine massive Welle an Neuinfektionen einstellen, steiler als jede zuvor.“ Schon bis Jahresende könne sich die Inzidenz der 1000er-Marke nähern. Drosten teilte Endts‘ Tweet und schrieb: „Ich stimme mit diesem Thread und Artikel vollkommen überein.“

Momentan sind die Corona-Zahlen rückläufig. Lothar Wieler, Chef des Robert-Koch-Instituts, warnte am Donnerstag allerdings, dass sie angesichts der befürchteten neuen Infektionswelle durch Omikron zu langsam sinken.