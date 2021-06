Bundesregierung will Impfzusage früher erfüllen − voraussichtlich noch im Juli

Immer wieder Wembley

Die Begegnungen britischer und deutscher Fußball-National­mannschaften in Wembley sind stets symbolträchtig. Dieses Mal liegt die Bedeutung nicht nur in der Geschichte um ein umstrittenes Tor: Die Fußballer spielen vor 45.000 Zuschauerinnen und Zuschauern in einem Land, dem die Virusvariante Delta zurzeit sehr zu schaffen macht. Epidemiologisch betrachtet ist die Begegnung ein Experiment, dessen Ausgang derzeit so ungewiss ist wie das Endergebnis.