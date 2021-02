Bundesregierung plant Einreisestopp aus Tschechien und Tirol

Anzeige

Anzeige

Berlin. Offenbar auf Drängen von Bayern und Sachsen verhängt Deutschland ab Sonntag Einreiseverbote für das österreichische Bundesland Tirol und für Tschechien.

Die beiden Bundesländer mit langen Grenzen zu Tschechien und Österreich hätten “die Bundesregierung gebeten, Tirol und grenznahe Gebiete Tschechiens als Virusmutationsgebiete einzustufen und stationäre Grenzkontrollen vorzunehmen”, sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) der Süddeutschen Zeitung. Dies werde wohl so entschieden. “Das ist mit der Kanzlerin und dem Vizekanzler so abgestimmt.”

In Tirol wie auch in Tschechien gibt es hohe Corona-Infektionszahlen. In Tirol verbreitet sich die südafrikanische Virusvariante, bei der es Zweifel an der Wirksamkeit mancher Impfstoffe gibt. Österreich hat seine Corona-Beschränkungen diese Woche gelockert, das Bundesland Tirol aber von den Lockerungen ausgenommen.

Anzeige

Video 10.237 Corona-Neuinfektionen und 666 neue Todesfälle gemeldet 0:55 min Außerdem wurden 666 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, wie aus Zahlen des RKI vom Donnerstag hervorgeht. © dpa

Söder und Kretschmann brachten Grenzschließungen ins Spiel

Zuvor hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) Grenzschließungen ins Gespräch gebracht. In Bayern ist die Zahl der Neuinfektionen das gesamte Jahr über besonders hoch geblieben. Söder hat dies stets mit Reiseverkehr aus anderen Ländern begründet. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) verkündete Einschränkungen des Grenzverkehrs. Pendler aus der Pflegebranche oder der Landwirtschaft dürften mit täglichen Tests einreisen oder könnten mit ihren Familien vorübergehend nach Sachsen ziehen. Auch Baden-Württembergs Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne) zeigte sich offen für Grenzschließungen. Dies sei “im Extremfall” denkbar.

Er stieß allerdings auf Widerstand in seiner eigenen Partei. “Unsere Nachbarländer wie Frankreich dürfen nicht dafür bestraft werden, dass sie deutlich mehr testen als Deutschland und auch deswegen höhere absolute Infektionszahlen haben”, sagte die europapolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Franziska Brantner, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Auch in Deutschland müsse mehr getestet werden. “Für Grenz-Pendler muss das an der Arbeitsstätte ermöglicht werden - und geklärt sein, dass die Kosten dafür erstattet werden können”, sagte sie. "

Anzeige

Die Grünen-Fraktionschefin im bayerischen Landtag, Katharina Schulze, sprach von einer “Söder’schen Nebelbombe”. Er versuche damit von seinem eigenen Versagen in der Pandemiebekämpfung abzulenken, sagte sie dem RND.