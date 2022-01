Steinmeier über Hass in der Pandemie: „Die Gefahr ist real – und sie ist konkret“

Anzeige

Berlin. Der Bundespräsident warnt: „Die Gefahr ist real – und sie ist konkret.“ Frank-Walter Steinmeier lud am Montag zu einer Diskussionsrunde zum Thema „Hass und Gewalt in Zeiten der Pandemie“ ins Berliner Schloss Bellevue. Eine Polizistin, zwei Bürgermeister, ein Pfarrer, zwei Mediziner berichteten von ihren Erfahrungen.

Aber auch Verkäuferinnen und Verkäufer, Bahn-Bedienstete, Wissenschaftler und Forscherinnen sind Zielscheiben aggressiver Maßnahmengegner. „Das Maß an Gereiztheit hat zugenommen, die Unversöhnlichkeit kippt hinüber in Richtung Hass und Gewalt“, sagte Steinmeier.

Wissenschaftler

Prominente wie Christian Drosten leben seit Beginn der Pandemie mit Morddrohungen. Je stärker Forscherinnen und Forscher in den Medien präsent sind, desto mehr gelten sie als Sündenböcke und Blitzableiter in den sozialen Medien. Das ist weltweit ähnlich, zeigte eine Umfrage der Wissenschaftszeitschrift „Nature“ im Oktober 2021. Das Magazin befragte mehr als 320 Forscherinnen und Forscher. Ergebnis: 80 Prozent hatten nach öffentlichen Aussagen zu Covid-19 Hasskommentare in den sozialen Netzwerken erhalten, mehr als 20 Prozent wurden konkret bedroht, 2 Prozent haben direkte körperliche Gewalt erfahren.

Mediziner und Praxismitarbeiter

„Wir sind am Ende. Jeden Tag bricht eine von uns in Tränen aus“, sagt Annette Knaup, leitende medizinische Fachangestellte aus Paderborn. An der Anmeldetheke einer Arztpraxis ist sie der Prellbock für frustrierte, überforderte, aggressive Patienten. „Jeden Tag wird eine von uns entweder am Telefon oder an der Anmeldung attackiert.“

Vor einer Impfpflicht hat sie „große Angst, wenn wir dann auch die Impfgegner impfen müssen“. Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer, hat schon mehrfach Patienten aus seiner Praxis geworfen, die gegenüber Mitarbeiterinnen ausfällig wurden, berichtet er in der Bellevue-Runde. „Die Schwelle, dass Gereiztheit in Aggression übergeht, ist gesunken.“

Politiker und Engagierte

Städtetagspräsident und Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe (CDU) spricht von der „Angst vor dem Amt“ bei vielen seiner Bürgermeisterkollegen. Gerade in kleineren Städten ist das Eindringen in die Privatsphäre von lokalen Politikerinnen und Politikern inzwischen fast Alltag. Da werden am Familienauto Radmuttern gelöst, da trauen sich Stadtchefs nicht mehr, im Dunkeln allein nach Hause zu gehen. In Vorpommern ermittelt der Staatsschutz nach Steinwürfen auf das Haus von Wolgasts Bürgermeister Stefan Weigler (CDU). Die Stadt ist eine Hochburg der Maßnahmengegnerdemos.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sagte kürzlich dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): „Was mich beschäftigt, sind Drohungen gegen Menschen, die sich engagieren, die andere politische Meinungen vertreten als die Demonstranten sowie Stadtverordnete, Abgeordnete und ehrenamtlich Engagierte. Das dürfen wir nicht hinnehmen, hier geht es um unsere Demokratie.“

Polizei

„Wenn wir die Macht haben, werdet ihr alle eingesperrt“, bekommen Einsatzkräfte immer wieder zu hören, berichtet Undine Weihe, Leiterin einer Hundertschaft der Berliner Polizei, während der Diskussionsrunde in Bellevue. Seit dem Beginn der Pandemie ist die Polizei Feindbild Nummer eins der Maßnahmengegner – und die Aggressivität nimmt stetig zu.

Dietmar Schilff, Bundesvize der Gewerkschaft der Polizei (GdP), berichtet von Böller- und Flaschenwürfen und einem vermehrt gewaltsuchenden Auftreten von Teilnehmern aus der Hooliganszene. Gerade in der Dunkelheit der abendlichen „Spaziergänge“ sei es schwer, Gewalttäter von „normalen, bürgerlichen Demonstranten“ zu unterscheiden. „Ein oder zwei Aggressive reißen auch andere mit“, berichte Andreas Roßkopf, Vorsitzender des GdP-Bezirks Bundespolizei. „Wir erleben immer mehr, dass friedliche Bürger sich verleiten lassen, aggressiv gegen die Kolleginnen und Kollegen vorzugehen.“

Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) sagte am Montag: „Die Angriffe sind nicht nur häufiger geworden, sondern auch heftiger.“ Für Einsatz- und Rettungskräfte, Polizeibeamte und Mitarbeiter von Ordnungsbehörden gehöre es demnach mittlerweile zum Arbeitsalltag, angepöbelt, beschimpft oder angegriffen zu werden.