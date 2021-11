Intensivärzte begrüßen Booster-Impfungen für alle: wirksames Mittel gegen Pandemie

Anzeige

Berlin. Die deutschen Intensiv­mediziner begrüßen die von der Gesundheits­minister­konferenz geschaffene Möglichkeit, allen vollständig Geimpften eine Booster-Impfung anzubieten.

„Das allgemeine Angebot für Booster-Impfungen begrüße ich als Intensivmediziner sehr. Das Beispiel Israel zeigt eindeutig, dass Booster-Impfungen das alles Entscheidende sind, um die vierte Welle zu bekämpfen“, sagte Gernot Marx, Präsident der Deutschen Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND).

Aus Sicht der Intensiv­medizin sei dies trotz der fehlenden Stiko-Empfehlung die absolut richtige Entscheidung. „Booster-Impfungen sind das wichtigste Mittel, um die Pandemie wieder in den Griff zu bekommen“, sagte Marx. Aus medizinischer Sicht empfehle er jedem vollständig Geimpften eine zusätzliche Booster-Impfung.

Strukturen schaffen

Wichtig sei es auch, Strukturen zu schaffen, um Booster-Impfungen zügig durchführen zu können. „Die Wiedereröffnung der Impfzentren würde das sehr viel sicherer machen“, so Marx weiter. „Ich denke, wir müssen diese Maßnahme diskutieren.“

Deutschland befinde sich in einem ebenso rasanten Anstieg der Fallzahlen wie vor einem Jahr. Auch die zunehmende Zahl von Patienten mit Covid-19 auf Intensiv­stationen sei beachtlich. „Mir macht das größte Sorgen“, sagte Marx. „Wir müssen umgehend handeln.“

Freiwilligkeit und Vernunft

Auch, dass an Altenheimen dem Beschluss nach wieder mehr getestet wird, werde sich positiv auf die Lage auswirken, so Marx. „Ob wir jedoch gleichermaßen für Geimpfte und Nichtgeimpfte eine Testpflicht brauchen, weiß ich nicht. Bei Geimpften hätte man an dieser Stelle auch auf Freiwilligkeit und Vernunft setzen können“, sagte der Mediziner einschränkend.

Er betonte mit Blick auf die angekündigten finanziellen Verbesserungen für Intensiv­pflegende: „Seit mehr als zwei Jahren werben wir für bessere Bedingungen in der Pflege. Ich hoffe sehr, dass wir es hier nicht mit reinen Absichts­erklärungen zu tun haben. Wir brauchen wirkungsvolle echte Maßnahmen und zwar jetzt. Es brauche diese Sofortmaßnahmen, um den bevorstehenden Winter auf den Intensiv­stationen zu überstehen.

„Die Pflegenden brauchen jetzt etwas, das spürbar ankommt. Man könnte zum Beispiel für ein paar Monate sagen: Alle Intensiv­pflegenden bekommen jetzt ihr Bruttogehalt als Nettogehalt“, schlug Marx vor.