Bundestag zahlt Mitarbeitern im Dezember Corona-Bonus

Berlin. Der Bundestag zahlt Mitarbeitern von Abgeordneten einmalig im Dezember einen steuerfreien Bonus von bis zu 600 Euro. Das Geld diene der „Abmilderung der zusätzlichen Belastungen durch die Corona-Krise“, heißt es in einem Bericht der „Augsburger Allgemeinen“. Der Vorgang wurde dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) in mehreren Fraktionen bestätigt.

Die Zahlungen erhalten rund 4500 Mitarbeiter der insgesamt 709 Bundestagsabgeordneten. Sie gehen zurück auf einen Beschluss des Ältestenrats. Dort heißt es, es sollten die Regelungen des Tarifvertrages für Beschäftigte des Bundes über eine einmalige Corona-Sonderzahlung vom Oktober auch auf die Bundestagsmitarbeiter angewandt werden. Damit erhalten diese – je nach Tarifgruppe – zwischen 300 und 600 Euro steuer- und abgabenfrei.

Der Bundestag verteidigte den Bonus für Parlamentsbeschäftigte, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet. Damit sei lediglich der Tarifabschluss im öffentlichen Dienst wie üblich auf die Mitarbeiter der Abgeordneten übertragen worden, teilte die Bundestags-Pressestelle am Donnerstag in einer Stellungnahme mit.

Tarifeinigung Ende Oktober

Ende Oktober hatten sich Arbeitgeber und Gewerkschaften auf höhere Löhne im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen verständigt. Teil der Tarifeinigung war auch eine einmalige Corona-Sonderzahlung von 600 Euro für die unteren Einkommensgruppen, 400 Euro für die mittleren und 300 Euro für die oberen Einkommensgruppen.

Von solchen Tarifabschlüssen profitieren auch automatisch alle Beschäftigten in der Bundestagsverwaltung - nicht aber die direkten Mitarbeiter der Parlamentarier, weil diese lediglich befristete, privatrechtliche Arbeitsverträge mit ihren Abgeordneten haben.

Doch im Sinne der Gleichbehandlung wurde “nach ständiger Übung”, wie der Bundestag erklärte, auch die Tarifeinigung vom Oktober dieses Jahres “wirkungsgleich auf diesen Personenkreis übertragen”. Deshalb gibt es einmalig zwischen 300 und 600 Euro für die betroffenen Mitarbeiter sowie 200 Euro für die Auszubildenden.

Laut des Zeitungsberichts seien viele Mitarbeiter „überrascht, aber eher etwas befremdet als erfreut“ über das Geschenk des Parlaments. Begründet worden seien diese Reaktionen damit, dass es kaum spürbare Mehrbelastungen im Vergleich zu den Vorjahren gegeben habe. Auch hätte es oft die Möglichkeit gegeben, im Homeoffice zu arbeiten.

Einspruch, wenn auch anonym, kommt von Mitarbeitern einiger Haushalts- und auch Gesundheitspolitiker im Bundestag. Zwar könne und wolle man sich keinesfalls mit Kranken- oder Altenpflegern oder Verkäuferinnen in der Corona-Krise vergleichen, so ein leitender Mitarbeiter gegenüber dem RND. Doch auch sie hätten an ihrer Stelle im Bundestag dazu beigetragen, die Krise zu meistern.

Da sei es gerechtfertigt, Regelungen für Beschäftigte des Bundes – obwohl sie nicht zum Tarifvertrag gehören – einmalig auf Bundestagsmitarbeiter anzuwenden.