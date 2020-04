"Corona-Bonus" bei Schulnoten? Lehrergewerkschaft GEW macht Vorschlag zugunsten von Schülern

Anzeige

Berlin. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hält einen “Corona-Bonus” bei den Schulnoten in diesem Jahr für denkbar. “Sollte eine Öffnung der Schulen nicht mehr möglich sein, können Noten auch nach den bisher erbrachten Leistungen plus einen ‘Corona-Bonus’ gegeben werden”, sagte die GEW-Vorsitzende Marlis Tepe dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). “Im Zweifel soll die Bewertung zugunsten des Schülers ausfallen”, sagte Tepe. Entscheidend sei, dass den Schülern kein Nachteil entstehe.

Bei der Öffnung der Schulen müsse “auf Sicht gefahren und mit Blick auf die Entwicklung der Corona-Pandemie entschieden werden”, sagte Tepe. “Dabei spielt der Gesundheitsschutz der Lehrkräfte sowie der Schülerinnen und Schüler die zentrale Rolle.” Sie setzte hinzu: “Eine schrittweise Öffnung der Schulen kann ein Weg sein, in den Schulalltag zurückzukehren.” Wie diese erfolge, hänge auch von den Gegebenheiten vor Ort ab.

Ruf nach einheitlichen Regeln

“Für alle Entscheidungen von der Notengebung bis zur Schulöffnung gilt: Es muss eine Verständigung in der Kultusministerkonferenz darüber geben, dass die Regelungen einvernehmlich vereinbart werden, bundesweit gelten und von allen Ländern anerkannt werden”, appellierte die GEW-Vorsitzende an die politisch Verantwortlichen in den Bundesländern.