Corona-Beschränkungen: Schwesig kritisiert Kanzleramt

Berlin. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat den jüngsten Beschlussvorschlag des Kanzleramtes für die Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten zu weiteren Corona-Beschränkungen kritisiert.

„Ich bin überrascht, dass wir am Sonntagabend einen Beschlussvorschlag bekommen haben, der in keiner Weise vorbesprochen ist“, sagte sie dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Wenn man eine gemeinsame Lösung will, darf man so nicht vorgehen. Die vom Kanzleramt vorgeschlagenen Belastungen für Kinder und Jugendliche sind unverhältnismäßig.“

Schwesig: „Wir sind kein Risikogebiet“

Schwesig fügte hinzu: „Es mag Regionen insbesondere in Bayern geben, die zusätzliche Schutzmaßnahmen in den Schulen brauchen. Dafür habe ich Verständnis. Mecklenburg-Vorpommern ist aber nach wie vor das Land mit den niedrigsten Infektionszahlen. Wir sind kein Risikogebiet. Ich sehe nicht, dass bei diesen Infektionszahlen insbesondere Grundschülerinnen und Grundschüler in Mecklenburg-Vorpommern zum Tragen einer Maske verpflichtet werden sollten.“

Das Papier sieht weitere Beschränkungen vor. Neben Schwesig sind auch andere Ministerpräsidenten mit dem Vorgehen des Kanzleramtes unzufrieden.

Scharfe Kritik am Vorgehen der Bundesregierung äußerte der Vorsitzende der Linksfraktion im Deutschen Bundestag, Dietmar Bartsch. „Die Bundesregierung hat den Sommer in Sachen Corona verschlafen. Der aktuelle Lockdown ist auch Ergebnis von Regierungsversagen“, sagte Bartsch dem RND. „Jedes Theater, fast jeder Restaurantbetreiber hat besser vorgesorgt als die Regierung. Dass jetzt - ohne einen seriösen Zeitraum abzuwarten, ohne Transparenz, ohne Debatte - weitere Verschärfungen am Parlament vorbei beschlossen werden, wird die Akzeptanz in der Bevölkerung verringern“, warnte der Politiker der Linkspartei. „Der demokratische Bogen wird überspannt, wenn die Parlament weiter außen vor bleiben.“