Corona-Autokratie: Polnische Wahlpläne sind brandgefährlich für die Europäische Union

Brüssel. Corona hin, Corona her: Die nationalkonservative Regierung in Polen will offenbar die Präsidentenwahl unter allen Umständen im Mai abhalten. Damit verfolgt sie einen gefährlichen Plan, der über Polen hinaus Folgen für die gesamte EU haben wird.

Wegen der Virusepidemie soll es nur eine Briefwahl geben. Aber das ist in einem Land schwierig, das nur wenig Erfahrungen mit schriftlicher Stimmabgabe hat.

Perfides Vorgehen

Die Regierungspartei PiS will ihre Macht sichern. Sie will verhindern, dass ein Oppositionskandidat Präsident wird. Dagegen ist zunächst aus demokratietheoretischer Sicht nichts zu sagen. Doch wie sie es macht, ist dreist und perfide.

Der Wahlkampf ist in der Corona-Krise abgesagt. Klar im Vorteil ist der PiS-nahe Amtsinhaber Andrzej Duda, der als Manager der Epidemie von den regierungsnahen Medien gefeiert wird. Dagegen kommen die Oppositionskandidaten in der Öffentlichkeit nicht mehr vor.

Fair ist das nicht. Es ist entspricht auch nicht demokratischen Standards. Doch Fairness und gleiche Standards sind Voraussetzungen für eine demokratische Wahl. Leider kann sich die polnische Opposition nur mit Boykottaufrufen gegen diese Parodie einer Präsidentenwahl zur Wehr setzen.

EU hat keine wirksamen Instrumente

Auch die Folgen für die EU sind brandgefährlich. Die Regierung in Warschau krempelt schon seit Jahren das Justizsystem des Landes um. Und jetzt noch die Wahl.

So könnte Polen im Schatten der Pandemie zur zweiten Corona-Autokratie in der Europäischen Union werden. In Ungarn kann Ministerpräsident Viktor Orbán inzwischen per Dekret regieren. Das Parlament hat sich gewissermaßen selbst entmachtet.

Jetzt zeigt sich auf dramatische Weise, dass es die EU versäumt hat, sich wirksame Instrumente gegen solche Entwicklungen zu verschaffen. Das gefährdet jetzt nicht nur die Demokratie in Polen und Ungarn. Das ist ein Schlag gegen die gesamte Wertebasis der EU, die vielleicht irreparablen Schaden nehmen wird.