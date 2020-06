Corona-Ausbrüche: Ohne Disziplin droht das Chaos

Anzeige

Berlin. Ein Ausbruch in einem Pflegeheim oder Dutzende Infizierte nach privaten Familienfeiern – was derzeit im thüringischen Kreis Sonneberg oder in Göttingen passiert, ist der neue Alltag in Deutschland.

Nachdem sich die Politik entschieden hat, die Beschränkungen zu lockern, wird es immer wieder lokale Corona-Herde geben. Denn Masken und Abstandsregeln können zwar dabei helfen, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, gänzlich stoppen werden sie die Pandemie aber nicht.

War der wochenlange Shutdown also umsonst? Nein, denn andernfalls wäre ganz Deutschland heute ein einziger riesiger Corona-Hotspot mit Hunderttausenden Erkrankten und einem zusammengebrochenen Gesundheitswesen. Nur durch das Herunterfahren des ganzen Landes sind die Gesundheitsbehörden überhaupt (wieder) in der Lage, einzelne Infektionsherde auszumachen, die Ansteckungswege nachzuverfolgen und durch Quarantäne zu unterbrechen.

Doch damit kann es auch schnell vorbei sein. Mehrere Ausbrüche gleichzeitig – und schon besteht die Gefahr, dass die Lage innerhalb von Stunden völlig außer Kontrolle gerät. Dann hilft nur noch ein erneuter Lockdown, zumindest auf regionaler Ebene.

Jeder Einzelne hat es allerdings mit seinem Verhalten in der Hand, dieses Risiko zu minimieren. Doch in ihrem Wettlauf um schnelle und weitgehende Lockerungen hat es die Politik versäumt, diesen Zusammenhang auch wirklich klarzumachen. Das sollte jetzt so schnell wie möglich nachgeholt werden, auch um der Unlust der Bürger bei der Einhaltung der Hygieneregeln zu begegnen.

Sinnvoller als der ohnehin zu hohe Notfallwert von 50 Infizierten je 100.000 Einwohner in sieben Tagen wäre hierfür ein anschauliches Ampelsystem, um die Bevölkerung jederzeit zur Disziplin zu bewegen. Jedem muss klar sein: Es hängt auch von mir ab, ob wir die Pandemie im Griff haben oder sie uns.