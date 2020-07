Ryanair will Standorte in Deutschland schließen

Europas größte Billigairline will zum 1. November seine Basis am Hunsrück-Airport Hahn schließen. Zudem stehen die Standorte in Berlin-Tegel und im nordrhein-westfälischen Weeze zur Diskussion. Zuvor hatte es schon einen heftigen Streit mit der Pilotengewerkschaft über Gehaltskürzungen in der Corona-Krise gegeben.