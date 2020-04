Anzeige

Die Deutschen erleben das seltsamste Osterfest aller Zeiten. Es ist wie eine surreale kollektive Prüfung: für unsere Disziplin, für unsere Solidarität. Wir blinzeln in die Sonne. Wir möchten eigentlich verreisen. Doch wir spüren, wie sich wegen der Viruskrise die Hand des Staates in unseren Nacken legt, fürsorglich und streng.

Man muss kein FDP-Chef sein, um dies alles schwer erträglich zu finden. Doch bevor man gleich auf typisch deutsche Art übergeht zu neuer Unzufriedenheit, sollte man etwas Positives sacken lassen. Auf Menschen in anderen Staaten der Welt, wo sich wahre Horrorszenen abspielen, wirkt Deutschland gerade wie ein Wunderland.

Das Coronavirus wird laut Bundeskanzlerin Angela Merkel so lange eine Bedrohung sein, bis ein Impfstoff gefunden und die Bevölkerung immunisiert ist.

Niemand ist auf einem Klinikflur erstickt

Kein Covid-19-Kranker ist hierzulande auf dem Flur einer überlasteten Klinik erstickt wie in Detroit. Kein Militärkonvoi musste Verstorbene abtransportieren wie in Bergamo. Keine Eissporthalle musste der Kühlung von Leichen gewidmet werden wie in Madrid.

Die Deutschen, schrieben ausländische Kommentatoren, könnten sich bei ihrer Regierung bedanken, die viele Dinge eher, klüger, vor allem wissenschaftsorientierter angegangen sei als andere.

Die "New York Times" spricht von einem "robusten Gesundheitssystem" in Deutschland – und von großem Vertrauen in die Regierung.

Der "Guardian" in London geht der Frage nach, warum in Deutschland die Todesraten "so verblüffend niedrig" sind.

Doch das Geheimnis Deutschlands liegt noch mehr in der beeindruckenden Vernunft der Regierten: Ohne so viel Einsicht in die Notwendigkeit hätte die Umsteuerung nicht geklappt. Es geht nicht um stiefelknallenden Gehorsam, sondern um kluges individuelles Verhalten im Umgang mit anderen, gerade in unbeobachteten Momenten.

Deutschlands relativer Erfolg darf uns nicht überheblich machen. Er ist aber Grund genug, im Verhältnis zu China und den USA, zu neuem Selbstvertrauen zu finden. Die Mischung aus Freiheit und sozialer Sicherheit, die wir uns über Jahrzehnte erarbeitet haben, ist schon nicht schlecht. Sie taugt sogar, wie sich nun zeigt, zur Virusabwehr.

In China fehlt Transparenz, in den USA soziale Sicherheit

In China erwuchs aus Intransparenz Gefahr. Als der Arzt Li Wenliang aus Wuhan nachts von Polizisten zum Schweigen gebracht wurde, nachdem er als erster in sozialen Netzwerken vor dem Coronavirus gewarnt hatte, verlor nicht nur China, sondern die ganze Welt wertvolle Zeit im Kampf gegen den Erreger. In den USA wiederum erwies sich der Mangel an sozialer Sicherheit, etwa bei der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, als Brandbeschleuniger.

Um widerstandsfähiger zu werden gegenüber Virus-Krisen, müssen wir in Europa nichts Grundsätzliches ändern, aber effizienter werden und solidarischer. China indessen müsste sehr viel mehr Transparenz wagen, die USA müssten sich öffnen für die Vorteile eines Sozialstaats.

Wie die Welt nach der Pandemie aussehen wird, weiß niemand. Das Hoffen auf eine bessere Welt aber bleibt erlaubt. “Das Osterlicht ist der Morgenglanz nicht dieser, sondern einer neuen Erde”, schrieb die 1876 geborene Dichterin Gertrud von le Fort.