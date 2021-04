Anzeige

Berlin. Die Menschheit muss sich nach Ansicht des Präsidenten des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, auf ein dauerhaftes Leben mit Corona einstellen. „Ein Virus, das eine Menge Tierarten infizieren kann, das lässt sich nicht ausrotten“, sagte Wieler am Montag anlässlich des 127. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin in Stuttgart. Am Donnerstag lag der Wert der Neuinfizierungen mit dem Coronavirus laut RKI bei 24.736. 264 Menschen starben binnen eines Tages am oder mit dem Virus. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 154,9. 24,7 Prozent der Gesamtbevölkerung haben bisher ihre Erstimpfung erhalten.

Die regelmäßige Pressekonferenz mit Gesundheitsminister Jens Spahn und Lothar Wieler findet am Donnerstag um 11.30 Uhr statt. Dabei dieses Mal auch Intensivpfleger Ricardo Lange.

Livestream: Pressekonferenz mit Spahn, Wieler und Lange

Wieler warnte auch vor den Folgen des Klimawandels. Schäden wie Hitzestress, Probleme mit psychosozialer Gesundheit, Hautkrebs nähmen schon jetzt zu, führte er aus. Aber auch von Tieren wie etwa Mücken und Zecken übertragene Krankheiten würden in Folge von veränderten Biotopen und weniger Artenvielfalt häufiger. Probleme erwarte er zudem, wenn der Klimawandel die Versorgung mit Trinkwasser erschwere. Auch eine verminderte Qualität von Badegewässern führte Wieler als Beispiel an. Dies führe etwa zu Magen-Darm-Problemen.