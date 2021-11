Zwei Beschlussvorlagen: Bund und Länder streiten vor MPK über flächendeckende 2G-Regel

Anzeige

Berlin. Bund und Länder sind nach RND-Informationen in einen heftigen Streit darüber geraten, ob es bundesweite oder regional spezifische Einschränkungen für Ungeimpfte (2G-Regel) geben soll. Am Abend rangen die Chefs der Staatskanzleien nach Informationen des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) um die Beschlussvorlage für die Ministerpräsidentenkonferenz an diesem Donnerstag. Dazu lagen dem RND zwei Entwürfe vor.

In einem Papier, das dem Vernehmen nach von den unionsgeführten Ländern (“B-Seite“) stammt, wird angekündigt, die 2G-Regel bundesweit einzuführen. Konkret heißt es: „Bei nicht geimpften Personen verläuft die Corona-Erkrankung wesentlich häufiger schwer. Sie weisen ein deutlich höheres Ansteckungsrisiko für andere auf. Daher sind besondere Maßnahmen notwendig und gerechtfertigt. Die Länder werden daher, sofern noch nicht geschehen, den Zugang zu Freizeitveranstaltungen und -einrichtungen, Kulturveranstaltungen und -einrichtungen, Sportveranstaltungen und -ausübungen und übrigen Veranstaltungen - insbesondere in Innenräumen -, gastronomischen Einrichtungen, körpernahen Dienstleistungen und Beherbergungen auf Geimpfte und Genesene (flächendeckende 2G-Regelung) beschränken, um die Infektionsdynamik zu brechen.“

In einem anderen Papier, das nach Bund-Länder-Beratungen am Dienstag verfasst worden sein soll, hieß es dagegen nur, dass diese 2G-Regel „wo erforderlich“ angewandt werden soll.

Umstritten ist offenbar auch, wann die verschärfte Form, bei der Genesene und Geimpfte zusätzlich einen negativen Test vorlegen müssen („2G-Plus“) gelten soll. Die Unionsseite will das automatisch in Kraft setzen, wenn ein bestimmter Schwellenwert bei der Klinik-Auslastung überschritten wird. Der konkrete Wert ist allerdings noch offen gelassen. 2G-Plus solle vor allem an Orten gelten, „an denen das Infektionsrisiko aufgrund der Anzahl der Personen und der schwierigen Einhaltung von Hygienemaßnahmen besonders hoch ist, insbesondere in Diskotheken, Clubs und Bars“.

Im dem Papier vom Dienstag wird 2G-Plus an keine konkreten Zahlen geknüpft. Hier heißt es nur, die Regelung solle dort gelten, „wo es angesichts des Infektionsgeschehens erforderlich“ sei.

Auch epidemische Notlage Streitthema

Streit gibt es nach RND-Informationen auch über eine Formulierung, mit der die Unionsseite den Bundestag auffordern will, immer wieder zu prüfen, ob nicht doch erneut die Pandemie-Notlage erklärt werden muss. „Die Anwendung wichtiger, im Infektionsschutzgesetz aufgeführter Maßnahmen setzt die Feststellung des Bestehens einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite voraus, die jederzeit bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen durch den Bundestag getroffen werden kann“, heißt es in dem Papier der B-Seite. „Die Regierungschefinnen und -chefs von Bund und Ländern bitten den Bundestag, diese Entscheidung stets im Lichte einer aktuellen Bewertung der Frage zu treffen, ob eine ernsthafte Gefahr für die öffentliche Gesundheit in der gesamten Bundesrepublik Deutschland besteht, weil die Ausbreitung einer bedrohlichen übertragbaren Krankheit über mehrere Länder in der Bundesrepublik Deutschland droht oder stattfindet.“

In dem Papier vom Dienstag ist diese Punkt nicht enthalten.