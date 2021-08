Nur Geimpfte und Genesene: Wie weit ist das 2-G-Modell schon verbreitet?

Anzeige

Hamburg hat am Dienstag als erstes Bundesland das 2-G-Modell beschlossen und damit für Diskussionen gesorgt. Während sich SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach bei weiter ansteigenden Corona-Zahlen für dieses Modell ausgesprochen hat, ist die Resonanz in Hamburg bisher klein.

Gastronomie, Clubs, Kneipen und Kultureinrichtungen in Hamburg können ihre Kapazitäten von Samstag an nahezu wieder vollständig nutzen, sofern nur Geimpfte und Genesene (2 G) Zutritt haben. Die Reaktionen darauf sind durchwachsen, aber eher zurückhaltend. Karl Lauterbach dagegen macht sich dafür stark - und fordert im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland das 2G-Modell zum Beispiel in vollen Büros und Zügen.

Gastroszene: Wirtschaftlicher Zwang macht 2 G nötig

Constanze Lay vom Barkombinat Hamburg spricht gegenüber dem NDR davon, dass es keine wirkliche Wahlmöglichkeit in der Gastronomie, vor allem in den Kneipen, gebe. „Es ist wirtschaftlich ein Zwang, sich für 2G zu entscheiden”, sagte die Hamburgerin. Andere Experten fürchten, dass eine Impfpflicht der Beschäftigten zu noch mehr Personalnot führt.

Generell erinnert die Reglung in Hamburg aktuell an einen Flickenteppich. Wo 3 G und wo 2 G gilt, sei zum Teil sehr undurchsichtig. Daher mache es aktuell Sinn, sich zu erkundigen, bevor man ins Kino, ins Theater oder ins Restaurant möchte.

Die Reaktionen in sozialen Medien, allen voran Twitter, sind unterschiedlich. Während die einen schwere Vorwürfe erheben und von einer impliziten Impfpflicht sprechen, finden die anderen Hamburgs Vorstoß gut und erhoffen sich bundesweit wieder mehr Normalität.

Katja Suding, stellvertredende Bundesvorsitzende der FDP, bezeichnet die 2G-Regelung als „Corona-Impfpflicht durch die Hintertür”.

2-G-Regelung außerhalb Hamburgs noch kaum verbreitet

Auch außerhalb Hamburgs traut sich bisher kaum jemand an die 2-G-Regelungen heran. Aus der niedersächsischen Staatskanzlei hieß es allerdings am Mittwoch, angesichts der zweiten und dritten Warnstufe müsse das Pandemiegeschehen beobachtet werden. „Deshalb ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir zu einer Ausweitung von 2 G kommen werden, relativ hoch, aber wir warten die weitere Entwicklung ab”, sagte Regierungssprecherin Anke Pörsken.

Das Holi Farbrauschfestival soll am 4. September im Spaßbad Mellendorf unter 2G-Bedingungen - also nur für Getestete und Genesene - stattfinden. Laut eines Berichts der Neuen Presse können dort rund 2000 Festivalbesucher ausgelassen feiern, tanzen und mit Farbe um sich werfen. Auch ein Club in Hannover hat die 2G-Regelung eingeführt und will sie testen, damit die Club-Besucher ohne Maske tanzen können.

Kiel plant Handball-Saison mit 2 G

In Kiel sollte der Saisonstart der Handball-Bundesliga vor 9000 Fans nach dem 2G-Modell stattfinden, so die Kieler Nachrichten. Allerdings wurde daraus nichts, den das Land schob teilweise einen Riegel davor. Zu viele Personengruppen wären dann ausgeschlossen, weil sie keine Impfempfehlung bekommen, so wie Schwangere, Kinder und Vorerkrankte. Menschen, die sich aber impfen lassen könnten, werden vom Spiel am 8. September ausgeschlossen.

In Bayern ist der Aufschrei bereits groß, denn der bayrische Ministerpräsident hat sich bereits für eine Verschärfung der derzeit geltenden 3G- auf die 2G-Regelung ausgesprochen, sollten die Zahlen weiter steigen. Nach einem Bericht von Merkur sind deshalb vor allem die Chefs des Hotel- und Gaststättenverbands DEHOGA in Alarmbereitschaft.

Der Inhaber der Münchner Kultkneipe Café Kosmos, Florian Schönhofer, lässt seit Samstag nur noch Geimpfte und Genesene herein. Er erklärt dem RND, dass seine Gäste die 2G-Regel vor Ort “sehr positiv” aufgenommen haben. Doch der Gastronom wird im Netz und per Mail angefeindet: Er erlebe einen „Supershitstorm”.