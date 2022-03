Commerzbank reduziert Russland-Risiko

ARCHIV - 13.02.2022, Hessen, Frankfurt/Main: Der Schriftzug «Commerzbank» und das Logo sind auf einem Schild zu sehen. Die Commerzbank verringert ihr Risiko in den Geschäftsbeziehungen mit Russland angesichts des Krieges in der Ukraine. Das Engagement sei um etwa 600 Millionen auf 1,3 Milliarden Euro gesenkt worden, so Finanzchefin Bettina Orlopp am Mittwoch bei einer Branchenkonferenz. Die Bank kündigte an, wolle ihr Russlandrisiko weiter eindämmen zu wollen. © Quelle: Sebastian Christoph Gollnow/dpa