“Combat 18”: Klingbeil lobt Verbot - für andere kommt es zu spät

Anzeige

Anzeige

Berlin. Das Verbot der Neonazi-Gruppe "Combat 18" durch das Bundesinnenministerium ist von SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil als richtiger Schritt gelobt worden. Die SPD habe seit geraumer Zeit ein Verbot der rechtsextremen Gruppierung gefordert, teilte er mit. "Ich bin froh, dass Innenminister Seehofer nun konsequent gegen die rechtsextreme Gruppe vorgeht."

In Zeiten, in denen rechte Hetzer und Gewalttäter Menschen in Deutschland bedrohten oder sogar ermordeten, brauche es "einen starken Staat der klare Grenzen aufzeigt und Rechtsextremen keine Spielräume lässt".

Kritik äußerte derweil die Linken-Innenpolitikerin Martina Renner. Auf Twitter schrieb sie: "Das Verbot von 'Combat18' zeichnete sich über mehr als ein halbes Jahr ab. Genug Zeit für die militante Neonazi-Gruppierung, Waffen und Finanzunterlagen bei Seite zu schaffen und Kommunikation zu löschen. Ein symbolischer Schlag gegen die rechte Szene. Mehr nicht."

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Verbot von #Combat18 zeichnete sich über mehr als ein halbes Jahr ab. Genug Zeit für die militante Neonazi-Gruppierung Waffen, Finanzunterlagen bei Seite zu schaffen und Kommunikation zu löschen. Ein symbolischer Schlag gegen die rechte Szene. Mehr nicht. https://t.co/gNTmmvXwWh — Martina Renner (@MartinaRenner) January 23, 2020

Linken-Chef Bernd Riexinger schlug, ebenfalls auf Twitter, in eine ähnliche Kerbe. "Bis heute war die Kampfgruppe Adolf Hitler, besser bekannt als 'Combat18', noch nicht verboten. Sie konnten in den letzten Jahren unbehelligt die rechte Szene organisieren, Gewalt ausüben und Terror verbreiten. Ich frage mich, warum Seehofer so lange gebraucht hat für ein Verbot?!"

Bis heute war die Kampfgruppe Adolf Hitler, besser bekannt als #Combat18, noch nicht verboten. Sie konnten in den letzten Jahren unbehelligt die rechte Szene organisieren, Gewalt ausüben und Terror verbreiten. Ich frage mich warum #Seehofer so lange gebraucht hat für ein Verbot?! — Bernd Riexinger (@b_riexinger) January 23, 2020

Der Bundestagsabgeordnete Konstantin von Notz (Grüne) twitterte: "Der Schritt ist lange, lange überfällig. Und es bleibt ein Rätsel, warum er nicht vor vielen Jahren erfolgte."

Anzeige

Der Schritt ist lange, lange überfällig. Und es bleibt ein Rätsel, warum er nicht vor vielen Jahren erfolgte. #Combat18 https://t.co/VQuKaz2bTv — Konstantin v. Notz (@KonstantinNotz) January 23, 2020

Für die Grünen-Politikerin Irene Mihalic kommt das Verbot ebenfalls viel zu spät. "Endlich trägt man der Gefährlichkeit von 'Combat18' Rechnung und beendet die jahrelange Verharmlosung", sagte die Bundestagsabgeordnete der dpa.

Anzeige

Es sei nun wichtig, alle Informationen zur Vernetzung von "Combat 18" mit anderen wesentlichen Akteuren der rechten Szene aufzubereiten. Auch mögliche Verbindungen zum mutmaßlichen Mörder von Walter Lübcke seien genau zu klären.

Existenz von C18-Strukturen in Deutschland abgestritten

Der FDP-Innenpolitiker Benjamin Strasser erklärte, "Combat 18" sei "eine der radikalsten Gruppierungen in der rechtsextremen Szene". Das Verbot sei dringend geboten. Strasser warf dem Innenministerium jedoch vor, es habe "noch vor kurzer Zeit die Existenz von C18-Strukturen in Deutschland abgestritten".

Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) begrüßte das Vorgehen derweil: „Ich bin dem Bundesinnenminister für sein entschlossenes Vorgehen gegen 'Combat 18' dankbar“, erklärte er. „Mit dem Verbot sendet der Staat ein klares Signal an die rechtsextremistische Szene in der Bundesrepublik: Wir sind wehrhaft und nutzen alle Mittel des Rechtsstaats, um extremistische Strukturen zu zerschlagen.“

Verbot auch von "Brigade 8" gefordert

Abgeordnete des Sächsischen Landtags fordern nun auch ein Verbot der "Brigade 8". Zwar habe "Combat 18" in Sachsen keine eigene Gruppe gegründet, die die Rocker-ähnliche Neonazigruppe "Brigade 8" aus Weißwasser gehöre jedoch zu deren Netzwerk, erklärte die innenpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke, Kerstin Köditz. Auch Henning Homann, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag, forderte ein Verbot der "Brigade 8".

Anzeige

Beide Politiker verwiesen darauf, dass laut Sächsischem Verfassungsschutz Kontakte zwischen beiden Gruppen existierten. Nach Köditz' Angaben wurde die "Brigade 8" spätestens im März 2019 in das bundesweite Netzwerk von "Combat 18" aufgenommen. „Ich erwarte nun, dass unabhängig von den heutigen Maßnahmen in Sachsen ein Verbot der 'Brigade 8' und ähnlicher Vereinigungen ernsthaft geprüft wird“, so die Abgeordnete.

RND/dpa/lc