CO₂-Preis: Unions-Fraktion lehnt Zahlpflicht für Vermieter ab

Berlin. Die Unions-Bundestagsfraktion lehnt eine hälftige Aufteilung des Heizkosten-Aufschlags durch den CO₂-Preis zwischen Mietern und Vermietern ab.

Der Sprecher der Unionsfraktion für Recht und Verbraucherschutz, Jan-Marco Luczak, sagte der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag mit Blick auf eine vom Kabinett geplante Formulierungshilfe: „Die Formulierungshilfe zur hälftigen Umwälzung der CO₂-Kosten auf Vermieter haben wir als Fraktion nicht bestellt, wir lehnen sie auch inhaltlich ab. Die hälftige Umwälzung der CO₂-Verbrauchskosten auf die Vermieter stellt einen fundamentalen Bruch des Verursacherprinzips dar.“

Die Bundesregierung hatte sich in ihrem „Klimapakt“ darauf geeinigt, dass die Kosten des CO₂-Preises zu 50 Prozent von den Vermietern getragen werden. Innerhalb der Regierung fanden dazu am Montag sowie Dienstag Gespräche zu Details statt. Es war fraglich, ob das Bundeskabinett dies an diesem Mittwoch beschließt.

Zahlungspflicht für Vermieter wäre „weder fair noch gerecht“

Luczak sagte, Vermieter hätten auf das Verbrauchsverhalten von Mietern keinerlei Einfluss, sie sollten aber dennoch dafür zahlen. „Das ist weder fair noch gerecht. Im Gegenteil, damit werden sogar Anreize für klimaschädliches Nutzerverhalten geschaffen. Die Lenkungswirkung der CO₂-Bepreisung ginge so zur Hälfte ins Leere, damit ist dem Klima nicht gedient.“

Luczak sagte weiter: „Für uns als Union ist klar, wir dürfen Mieter bei der CO₂-Bepreisung nicht überfordern. Deswegen wollen wir eine sozial verträgliche und zielgenaue Kompensation bei den Mehrkosten.“

Mieter würden schon jetzt durch die beschlossene Absenkung der EEG-Umlage bei den Stromkosten entlastet, das Wohngeld sei erhöht worden. „Aus meiner Sicht sollten wir einen Schritt weitergehen und Mieterinnen und Mieter bei den Modernisierungskosten entlasten.“